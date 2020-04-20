شكرا لقرائتكم خبر عن حافظى على صحة أطفالك بالألوان الطبيعية..طرق صحية لتلوين البيض فى شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "شم النسيم ماينفعش من غير تلوين البيض"، وهى من العادات القديمة التي توارثناها عبر الأجيال للاحتفال بعيد الربيع ومن العادات التي يحبها الأطفال، ولكن قد يخطأ الكثيرون في تلوين البيض بالألوان الصناعية التي تؤثر على صحة الطفل وتسبب التسمم الغذائي ، لذلك يقدم موقع marthastewart بعض الطرق الطبيعية لتلوين البيض وهى

1:من الممكن أن تستخدمى الكركم في تلوين البيض باللون الأصفر وذلك عن طريق على المياه بالكركم ووضع البيض بها، ومن الممكن أيضا ان تستخدمى الحلبة لتعطيه نفس اللون.

2:قشر البصل الأحمر، من الطرق الطبيعية التي تعطيى لون مختلف يميل للبرتقالى، وذلك عن طريق غلى أوراق البصل ووضع البيض في مياه الغلى لدقائق.

3:البنجر أو الكركديه، من الطرق الطبيعية التي تعمل على تلوين البيض باللون الأحمر المختلف، وهو من اكثر الألوان التي يفضلها الأطفال وذلك عن طريق غلى قطع البنجر وتلوين البيض بها او وضع البيض في مياه الكركديه المغلى.

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4:الباذنجان الداكن يستخدم في تلوين البيض باللون البنفسجى وذلك باستخدام أوراق الباذنجان.

5: وللحصول على لون بني فاتح ينصح بنقع البيض في القهوة السوداء في درجة حرارة الغرفة ، 30 دقيقة.

6:وتستخدم أورق النعناع أو البقدونس لتلوين البيض باللون الأخضر.

7: وللون الازرق ينصح بنقع البيض في محلول الملفوف في درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة.