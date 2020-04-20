أطباء يحذرون من وفاة مصابي "كورونا" بـ"السكتة الدماغية"

توصل أطباء أحد مستشفيات نيويورك إلى أن فيروس كورونا يؤثر بشكل سلبي على الدماغ، ولهذا السبب يعاني العديد من المرضى من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حسبما أفادت قناة "إني بي سي نيوز".

وفقا لجراحة الأعصاب جوانا فيفي، في مارس آذار، عندما بدأ الأشخاص المصابون الفيروس كورونا في دخول مستشفى Mount Sinai بكثرة، لاحظ الأطباء أيضًا زيادة في عدد السكتات الدماغية.

هكذا، في أربعة أسابيع فقط ، تم اكتشاف 45 حالة سكتة دماغية - ما يقرب من ثلاث مرات أكثر من المعتاد، وفي الوقت نفسه، كانت نصف الحالات مصابة بـ COVID-19 وكانوا أصغر بـ 12 سنة من ضحايا السكتة الدماغية.

وأشارت فيفي إلى أن هذه المؤشرات كانت مفاجئة للغاية للأطباء وأدت إلى الاعتقاد بأنه يوجد علاقة معينة بين الفيروس كورونا والسكتة الدماغية، حيث أشارت القناة إلى أنه وفقًا لدراسة أجراها علماء صينيون، من بين 214 مريضًا يعانون من كوفيد-19، يعاني الثلث من اضطرابات في عمل الدماغ، وكانت الأعراض العصبية الأكثر شيوعًا هي فقدان حاسة التذوق والشم والدوخة والصداع والسكتات الدماغية في بعض الأحيان.

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