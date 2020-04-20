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"كراسة العلماء الصفرا".. البحث فى الدفاتر القديمة عن علاج كورونا.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار جائحة فيروس كورونا بحث العلماء عن أي طريقة لإيقاف نشاطه والتوصل لعلاج أو لقاح لكبح هجماته المستمرة على البشر، وحتى الآن لم يتوصل الباحثون لأى علاج جديد وبدأوا يفتشون في دفاترهم القديمة والبحث في مدى فاعلية اللقاحات أو الأدوية التي استخدمت من قبل في صد هجمات أمراض أخرى.

 

ويقدم الفيديو التالى تفاصيل محاولات العلماء المستمرة لإيجاد طريقة لوقف هجمات كورونا ..

 

كراسة العلماء الصفراء

العلماء يفتشون فى دفاترهم القديمة

بحثا عن علاج لفيروس كورونا

 

أبحاث جديدة على لقاحات مستخدمة منذ سنوات

 

أمصال السل وشلل الأطفال والحصبة

أسلحة محتملة ضد الوباء

 

تقرير لصحيفة south china post الصينية

كشف عن العلاقة بين برامج التطعيم الشامل

وإحصاءات الفيروسات التاجية

 

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العلماء في الجامعات وشركات الأدوية

يتسابقون لتطوير لقاح

 

يوجد 115 لقاحا محتملا قيد البحث

 

لكن باحثين آخرين اتخذوا مسارا مختلفا

بالبحث فى اللقاحات القديمة

 

بحث فى جامعة ميريلاند الأمريكية

لاستخدام لقاح شلل الأطفال عن طريق الفم

كعلاج محتمل ضد كورونا

 

باحثون بجامعة كامبريدج البريطانية

يختبرون لقاح الحصبة

لما قد يوفره من مناعة ضد كورونا

 

فهل تنجح اللقاحات القديمة فى إنقاذ العالم؟

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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