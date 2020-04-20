"كراسة العلماء الصفرا".. البحث فى الدفاتر القديمة عن علاج كورونا.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار جائحة فيروس كورونا بحث العلماء عن أي طريقة لإيقاف نشاطه والتوصل لعلاج أو لقاح لكبح هجماته المستمرة على البشر، وحتى الآن لم يتوصل الباحثون لأى علاج جديد وبدأوا يفتشون في دفاترهم القديمة والبحث في مدى فاعلية اللقاحات أو الأدوية التي استخدمت من قبل في صد هجمات أمراض أخرى. ويقدم الفيديو التالى تفاصيل محاولات العلماء المستمرة لإيجاد طريقة لوقف هجمات كورونا .. كراسة العلماء الصفراء العلماء يفتشون فى دفاترهم القديمة بحثا عن علاج لفيروس كورونا أبحاث جديدة على لقاحات مستخدمة منذ سنوات أمصال السل وشلل الأطفال والحصبة أسلحة محتملة ضد الوباء تقرير لصحيفة south china post الصينية كشف عن العلاقة بين برامج التطعيم الشامل وإحصاءات الفيروسات التاجية Advertisements العلماء في الجامعات وشركات الأدوية يتسابقون لتطوير لقاح يوجد 115 لقاحا محتملا قيد البحث لكن باحثين آخرين اتخذوا مسارا مختلفا بالبحث فى اللقاحات القديمة بحث فى جامعة ميريلاند الأمريكية لاستخدام لقاح شلل الأطفال عن طريق الفم كعلاج محتمل ضد كورونا باحثون بجامعة كامبريدج البريطانية يختبرون لقاح الحصبة لما قد يوفره من مناعة ضد كورونا فهل تنجح اللقاحات القديمة فى إنقاذ العالم؟

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