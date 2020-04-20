شكرا لقرائتكم أميركا تقرّ علاجاً لسرطان الثدي الشرس.. باهظ الثمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وافقت جهات تنظيمية أميركية يوم الجمعة على عقار جديد لنوع شرس من سرطان الثدي، الذي يكون قد انتشر في الجسد، حتى الدماغ، حيث يكون من الصعب للغاية علاجه.

إلى ذلك، قالت هيئة الغذاء والدواء الأميركية إن توكيسا، وهي حبة يتم تناولها مرتين يومياً، وطورتها شركة سياتل جينيتكس، ستوصف للمصابات بما يعرف بسرطان الثدي هير -2 الذي يكون قد انتشر وقاوم عدة عقاقير أخرى.

هذا النوع من السرطان يكون مدفوعاً بجين نشط للغاية يصنع الكثير للغاية من بروتين هير 2 الذي يساعد على نمو السرطان.

وكل عام يتم تشخيص نحو 50 ألف امرأة في الولايات المتحدة بسرطان الثدي من نوع هير 2. وعادة ما يكون قابلا للشفاء، لكنه إذا انتشر يكون قاتلاً. وفي نصف عدد المصابات به يصل السرطان إلى المخ، ما يمنح هذه المجموعة قابلية ضعيفة للغاية للشفاء تجعلها نادراً ما تخضع لتجارب عقاقير جديدة.

"استخراج الذخيرة من السلاح"

وعقار توكيسا، المعروف أيضا باسم توكاتينيب، يعمل على مهاجمة خلايا السرطان من الداخل والخارج لعرقلة إنتاج بروتين هير 2.

وقال الدكتور إريك واينر، الباحث بمعهد دانا- فابر للسرطان والذي ساهم في دراسة رئيسية عن المرض ويقدم استشاراته لشركة سياتل جينيتكس وغيرها من مؤسسات تصنيع الدواء "هذا بالأساس يشبه استخراج الذخيرة من السلاح".

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في الدراسة التي مولتها الشركة حصل نصف 612 مشاركة على توكيسا، إضافة إلى علاجات السرطان المعتادة هيرسيبتين وزيلودا. في حين حصل النصف الآخر على العقارين المعتادين فقط إضافة إلى حبة وهمية.

وفي المجموعة الأولى عاشت 45% من المشاركات لعامين على الأقل مقارنة بـ27% في المجموعة الثانية. ومن بين المشاركات اللاتي انتشر السرطان لديهن حتى المخ كانت 25% منهن لازلن أحياء بعد عام مقابل ولا واحدة في المجموعة الثانية.

وعلق واينر قائلا "هذا تقدم واضح".

أعراض قاسية

من بين الأعراض الجانبية الشائعة للعقار الإصابة بالإسهال والإرهاق والتقيؤ واختلال وظائف الكبد.

وتحتاج المريضة إلى عقار توكيسا بما يعادل 18500 دولار شهريا أو 111 ألف دولار على مدار فترة العلاج، خارج نظام التأمين الصحي.

ولا يقوم معظم المريضات بسداد ذلك المبلغ، وتعتزم شركة سياتل جينيتكس عرض مساعدات مالية.

وسيتوافر عقار توكيسا على الفور.