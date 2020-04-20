شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتاكل رنجة فى شم النسيم..7 خضروات ضمهم للسفرة عشان صحة جهازك المناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرنجة من الأكلات الشهيرة وخصوصا في شم النسيم فهى الأكلة الأساسية أثناء الاحتفال بشم النسيم ولكن مع انتشار فيروس كورونا ينصح بالحد من تناول الاكلات المالحة أو غير المضمونة وذلك للوقاية من أى مشكلة صحية قد تتعرض لها.

أما في حالة تناول الرنجة في شم النسيم ينصح بتناول بعض الخضروات بجانبها لتساعد على تعزيز صحة جهازك المناعى والوقاية من الأمراض وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فهى:

1: الخيار، من الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساعد على ترطيب الجسم وتعزيز صحة الجهاز المناعى وطرد السموم من الجسم.

2: الطماطم، غنية بالمواد المضادة للأكسدة والبيتا كاروتين وبعض الخصائص الأخرى التي تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض.

3:الفلفل الأحمر، وهو من أهم أنواع الخضروات التي ينصح بتناولها دائما لاحتوائها على الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية وتعزز صحة الجهاز المناعى.

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4:الجرجير، يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات الهامة لصحة الجسم وحمايتها من الأمراض والفيروسات، حيث يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى.

5: الخس، يحتوى الخس على فيتامين A وC الذى يعمل على تقوية الجهاز المناعى ، كما يحتوى على خصائص مضادة للميكروبات والفيروسات، ويساعد على ترطيب الجسم.

6:البروكلى، من الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تقوى الجهاز المناعى وتمد الجسم بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحميه من الأمراض.

7: الجزر، فضلا عن فوائده المذهلة لتحسين الرؤية والنظر إلا انه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التي تقوى صحة الجهاز المناعى وتحميه من الفيروسات والأمراض.