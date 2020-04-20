ما هو المسح النشط

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إن رصد التهديدات الصحية ومراقبتها والتحقيق فيها هي قدرات حيوية لنظام صحي فعال. تتطلب اللوائح الصحية الدولية من البلدان الحفاظ على نظام وطني متكامل لمراقبة الصحة العامة والاستجابة لها ، وتحديد القدرات الأساسية التي يتعين على البلدان تحقيقها.

مفهوم المسح النشط

تضع قوانين الصحة العامة عادةً قائمة “بالأمراض التي يمكن الإبلاغ عنها” وغيرها من الحالات التي يُطلب من مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات و / أو المختبرات إبلاغها لسلطات الصحة العامة المحلية أو الوطنية ذات الصلة.

تشمل الأمراض التي يمكن الإبلاغ عنها بشكل عام الأمراض المعدية التي يمكن أن تنتشر بسرعة في جميع أنحاء المجتمعات والمناطق ، عن طريق الماء والغذاء والتواصل مع الحيوانات والبعوض والقطرات المحمولة جوا أو من خلال الاتصال الجنسي وأشكال أخرى من التفاعل البشري.

قد لا يتم تضمين الأحداث النادرة والجديدة في أنظمة المراقبة المنتظمة والسريرية والمختبرية. أيضا ، يتطلب تفشي الأمراض الخطيرة أو المعدية إجراء تحقيق فوري حتى يمكن تنفيذ تدابير الصحة العامة المناسبة بما في ذلك العزل وتتبع الاتصال.

قد يتم إرفاق درجة كبيرة من الوصم ببعض الأمراض. يجب أن تتطلب تشريعات الأمراض التي يجب الإبلاغ عنها حماية المعلومات الشخصية ، وأن تحدد بوضوح أي استثناءات. يمكن معالجة المخاوف المتعلقة بالتمييز وانتهاك الخصوصية عن طريق اشتراط الإبلاغ عن بعض الأمراض على أساس مجهول أو مجهول الهوية.

متى يتم المسح النشط

يتطلب تفشي الأمراض الخطيرة أو المعدية إجراء تحقيق فوري حتى يمكن تنفيذ تدابير الصحة العامة المناسبة بما في ذلك العزل وتتبع الاتصال. قد يتم إرفاق درجة كبيرة من الوصم ببعض الأمراض. يجب أن تتطلب تشريعات الأمراض التي يجب الإبلاغ عنها حماية المعلومات الشخصية ، وأن تحدد بوضوح أي استثناءات.

يمكن معالجة المخاوف المتعلقة بالتمييز وانتهاك الخصوصية عن طريق اشتراط الإبلاغ عن بعض الأمراض على أساس مجهول أو مجهول الهوية. يتطلب تفشي الأمراض الخطيرة أو المعدية إجراء تحقيق فوري حتى يمكن تنفيذ تدابير الصحة العامة المناسبة بما في ذلك العزل وتتبع الاتصال.

الاستعداد للمسح النشط (العمل الميداني)

نظام الترقيم لهذه الخطوة إشكالية ، لأن التحضير للعمل الميداني ليس في كثير من الأحيان الخطوة الأولى.

في بعض الأحيان فقط يقرر مسؤولو الصحة العامة إجراء تحقيق ميداني قبل تأكيد زيادة الحالات والتحقق من التشخيص.

بشكل أكثر شيوعًا ، يكتشف المسؤولون زيادة في عدد حالات مرض معين ثم يقررون أن التحقيق الميداني له ما يبرره.

في بعض الأحيان ، يقوم الباحثون بجمع معلومات كافية لأداء علم الأوبئة الوصفي دون مغادرة مكاتبهم

الوصفي دون مغادرة مكاتبهم ويقررون أن البحث الميداني ضروري فقط إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى استنتاج مقنع بدون واحد.

بغض النظر عن وقت اتخاذ قرار إجراء تحقيق ميداني ، يجب أن تكون مستعدًا جيدًا قبل المغادرة إلى الميدان.

بغض النظر عن وقت اتخاذ قرار إجراء تحقيق ميداني ، يجب أن تكون مستعدًا جيدًا قبل المغادرة إلى الميدان. يمكن تصنيف الاستعدادات إلى فئتين رئيسيتين: (أ) القضايا العلمية والتحقيقية ، و (ب) القضايا الإدارية والتشغيلية.

هناك حاجة إلى إعداد جيد في كلتا الفئتين لتسهيل تجربة ميدانية سلسة.

طريقة المسح النشط

بصفتك باحثًا ميدانيًا ، يجب أن يكون لديك المعرفة العلمية واللوازم والمعدات المناسبة لإجراء التحقيق قبل المغادرة إلى الميدان. ناقش الموقف مع شخص على دراية بالمرض وبشأن الاستقصاءات الميدانية ، وراجع الأدبيات المطبقة.

في الفاشيات المماثلة السابقة ، ما هي مصادر وطرق انتقال المرض وعوامل الخطر للمرض؟ تجميع المراجع المفيدة مثل المقالات الصحفية وعينات الاستبيانات.

قبل المغادرة لإجراء تحقيق ميداني ، استشر موظفي المختبر للتأكد من أخذ المواد المختبرية المناسبة ومعرفة تقنيات الجمع والتخزين والنقل المناسبة.

من خلال التحدث مع موظفي المختبر ، تقوم أيضًا بإبلاغهم عن تفشي المرض ، ويمكنهم توقع نوع موارد المختبر التي ستكون مطلوبة.

تحتاج أيضًا إلى معرفة المستلزمات أو المعدات التي يجب إحضارها لحماية نفسك. لا تتطلب بعض تحريات الفاشيات وجود معدات خاصة بينما قد يتطلب التحقيق في السارس أو حمى الإيبولا النزفية أو الكورونا معدات حماية شخصية مثل الأقنعة والأثواب والقفازات.

تحتاج أيضًا إلى معرفة المستلزمات أو المعدات التي يجب إحضارها لحماية نفسك. لا تتطلب بعض تحريات الفاشيات وجود معدات خاصة بينما قد يتطلب التحقيق في السارس أو حمى الإيبولا النزفية أو الكورونا معدات حماية شخصية مثل الأقنعة والأثواب والقفازات. قبل المغادرة ، يجب أن يكون لديك خطة عمل. ما هي أهداف هذا التحقيق ، أي ماذا تحاول تحقيقه؟ ماذا ستفعل أولاً وثانياً وثالثاً؟ إن وجود خطة عمل يوافق عليها الجميع ستسمح لك “بالتقدم على الأرض” وتجنب التأخيرات الناتجة عن سوء الفهم.

متخصص المسح النشط

يجب أن يكون الباحث الميداني الجيد مديرًا جيدًا ومتعاونًا بالإضافة إلى كونه عالِمًا وبائيًا جيدًا ، لأن معظم التحقيقات يتم إجراؤها بواسطة فريق بدلاً من فرد واحد فقط. يجب اختيار أعضاء الفريق قبل المغادرة ومعرفة أدوارهم ومسؤولياتهم المتوقعة في الميدان. هل يحتاج الفريق إلى عامل ، أو طبيب بيطري ، أو مترجم / مترجم شفوي ، أو أخصائي كمبيوتر ، أو أخصائي حشرات ، أو أخصائي آخر.

المسح النشط لأماكن الأوبئة

الوباء هو وقوع المزيد من حالات المرض مما كان متوقعا في منطقة معينة أو ضمن مجموعة محددة من الناس على مدى فترة معينة من الزمن. عادة ، يُفترض أن يكون للحالات سبب مشترك أو أن تكون مرتبطة ببعضها البعض بطريقة ما. يستخدم العديد من علماء الأوبئة مصطلح التفشي والوباء بالتبادل ، ولكن من المرجح أن يعتقد الجمهور أن الوباء يعني حالة أزمة.

يطبق بعض علماء الأوبئة مصطلح الوباء على الحالات التي تنطوي على أعداد أكبر من الناس في منطقة جغرافية واسعة. والواقع أن قاموس علم الأوبئة تعرف اندلاع كوباء تقتصر على زيادة موضعية في حدوث المرض، على سبيل المثال، قرية، بلدة، أو مؤسسة مغلقة.

على النقيض من التفشي والوباء ، فإن المجموعة هي مجموعة من الحالات في منطقة معينة خلال فترة معينة بغض النظر عما إذا كان عدد الحالات أكثر من المتوقع. يبدو أن تجميع الحالات هذا غير عادي ، ولكن في كثير من الأحيان لا يعرف الجمهور (وأحيانًا وكالة الصحة) القاسم.

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على سبيل المثال ، قد يكون التشخيص في حي واحد من أربعة بالغين مصابين بالسرطان مزعجًا للمقيمين ولكن قد يكون ضمن المستوى المتوقع لحدوث السرطان ، اعتمادًا على حجم السكان وأنواع السرطان وانتشار عوامل الخطر بين السكان.

تتمثل إحدى المهام الأولى للمحقق الميداني في التحقق من أن مجموعة من الحالات هي بالفعل تفشي. تتحول بعض العناقيد إلى تفشي حقيقي لسبب شائع ، وبعضها حالات متفرقة وغير ذات صلة بالمرض نفسه ، والبعض الآخر حالات لا علاقة لها بأمراض متشابهة ولكنها غير ذات صلة.

حتى إذا تبين أن الحالات هي نفس المرض ، فقد لا يتجاوز عدد الحالات ما تراه إدارة الصحة عادة في فترة زمنية مماثلة. هنا ، كما هو الحال في مناطق أخرى من علم الأوبئة ، تتم مقارنة المرصود مع المتوقع. عادة ما يكون الرقم المتوقع هو الرقم من الأسابيع أو الأشهر القليلة السابقة ، أو من فترة مماثلة خلال السنوات القليلة الماضية.

بالنسبة لمرض يمكن الإبلاغ عنه ، يعتمد الرقم المتوقع على سجلات مراقبة قسم الصحة. بالنسبة للأمراض والحالات الأخرى ، قد يعتمد الرقم المتوقع على البيانات المتاحة محليًا مثل سجلات الخروج من المستشفى أو إحصاءات الوفيات أو سجلات السرطان أو العيوب الخلقية.

في حالة عدم توفر البيانات المحلية ، قد تستخدم وزارة الصحة معدلات من بيانات الولاية أو البيانات الوطنية ، أو ، بدلاً من ذلك ، إجراء مسح هاتفي للأطباء لتحديد ما إذا كانوا يرون حالات مرضية أكثر من المعتاد. أخيرًا ، يمكن إجراء مسح للمجتمع لتحديد الخلفية أو المستوى التاريخي للمرض.

حتى إذا تجاوز العدد الحالي للحالات المبلغ عنها العدد المتوقع ، فإن الزيادة قد لا تشير بالضرورة إلى تفشي المرض. قد يرتفع إعداد التقارير بسبب التغييرات في إجراءات إعداد التقارير المحلية ، أو التغييرات في تعريف الحالة ، أو الاهتمام المتزايد بسبب الوعي المحلي أو الوطني ، أو التحسينات في إجراءات التشخيص.

المسح النشط والتصدي للوباء

يمكن للطبيب الجديد أو ممرضة مكافحة العدوى أو مرفق الرعاية الصحية الإبلاغ عن الحالات بشكل أكثر اتساقًا ، في حين أنه في الواقع لم يكن هناك تغيير في الحدوث الفعلي للمرض. بعض الزيادات الظاهرة هي في الواقع نتيجة التشخيص الخاطئ أو الخطأ المختبري.

أخيرًا ، خاصة في المناطق التي تشهد تغيرات مفاجئة في حجم السكان مثل مناطق المنتجع ، ومدن الجامعات ، ومناطق زراعة المهاجرين ، قد تعكس التغييرات في البسط (عدد الحالات المبلغ عنها) ببساطة التغيرات في المقام (حجم السكان).

لا يرتبط ما إذا كان يجب إجراء مزيد من البحث عن مشكلة واضحة بالتحديد في التحقق من وجود وباء (حالات أكثر من المتوقع). في بعض الأحيان ، تستجيب الوكالات الصحية لأعداد صغيرة من الحالات ، أو حتى حالة مرضية واحدة ، والتي قد لا تتجاوز العدد المتوقع أو المعتاد للحالات.

كما أشرنا سابقًا ، فإن شدة المرض ، واحتمالية انتشاره ، وتوافر تدابير التحكم ، والاعتبارات السياسية ، والعلاقات العامة ، والموارد المتاحة ، وعوامل أخرى تؤثر جميعها على قرار بدء تحقيق ميداني.

التحقق من تشخيص المسح

التحقق من التشخيص يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتحقق من وجود تفشي المرض.

في الواقع غالباً مايتم تناول هاتين الخطوتين في نفس الوقت.

التحقق من التشخيص مهم للتأكد من أن المرض قد تم تحديده بشكل صحيح , لأن تدابير المكافحة غالباً ماتكون خاصة بالمرض و استبعاد الخطأ المخبري كأساس للزيادة في الحالات المبلغ عنها.

تعريف الحالة في المسح النشط

تعريف الحالة هو مجموعة قياسية من المعايير لتقرير ما إذا كان ينبغي تصنيف الفرد على أنه يتمتع بالحالة الصحية ذات الاهتمام. يتضمن تعريف الحالة معايير إكلينيكية – ولا سيما في إعداد التحقيق في التفشي – القيود بحسب الزمان والمكان والشخص. يجب أن تستند المعايير الإكلينيكية إلى مقاييس بسيطة وموضوعية مثل: الحمى 40 درجة مئوية أو ألم عضلي شديد بما يكفي للحد من حالة المريض الأنشطة المعتادة. [1] [2]