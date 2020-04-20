شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن نقص فيتامين سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فيتامين سى واحد من أهم الفيتامينات في الجسم، حيث إنه يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض والفيروسات، وفى حالة نقص فيتامين سى يكون الشخص أكثر عرضة للأمراض، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن نقص فيتامين سى في الجسم حسب ما ذكره موقع msdmanuals

س: ما هي أسباب نقص فيتامين سى في الجسم؟

ج:

1:الافراط في استخدام المشروبات الكحولية يعرضك لنقص فيتامين سى.

2:سوء التغذية واهمال تناول الخضروات والفواكه الغنية بفيتامين سى.

3:التدخين من ابرز العادات الخاطئة التي تسب نقص فيتامين سى.

4:مشاكل في الجهاز العصبى تسبب الإصابة بنقص فيتامين سى.

5:التعرض للجلسات الكيميائية او الاشعاعى تسبب نقص فيتامين سى.

6:الفشل الكلوى من المشاكل التي تؤثر على فيتامين سى في الجسم.

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س: ما هي أعراض نقص فيتامين سى في الجسم؟

ج:

1:الشعور بالتعب والارهاق الشديد في الجسم.

2:قلة الشهية، وعدم القدرة على تناول الطعام.

3:ضعف شديد في الوزن.

4:ألم في العضلات والمفاصل.

5:حدوث نزيف في اللثة .

6:عدم القدرة على بذل مجهود.

س:ما هي الأطعمة التي تحتوى على فيتامين سى ؟

ج: هناك العديد من الأطعمة الغنية بفيتامين سى وينصح بتناولها دائما وخصوصا في حالة وجود نقص في فيتامين سى في الجسم وهى،"الجوافة،البرتقال،الكيوى،الليمون،البروكلى،الفراولة،البقدونس، الفلفل الأحمر".