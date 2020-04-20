شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك هتبقى أم.. لو مش عارفة تروحى المعمل علامات هتعرفك إنك حامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع العزل المنزلى واتباع الإجراءات الوقائية للقضاء على فيروس كورونا، قد تعانى بعض السيدات من عدم المتابعة الجيدة للحمل أو علاج تأخر الانجاب وإجراء الفحوصات اللازمة، لذلك ولكن ذكر موقع kidspot بعض العلامات إذا ظهرت عليك تدل على الحمل ومنها:

1: تضخم الثدى، وهو من الأعراض الأولى للحمل ويظهر فى وقت مبكر بعد أسبوعين من الحمل، قد تجعل التغييرات الهرمونية تضخم في الثديين مع الشعور بالثقل.

2:الشعور بالتعب والاعياء الشديد نتيجة التغيرات الهرمونية وهى من الأعراض الطبيعية في الحمل.

3:النزيف البسيط والتقلصات وهى من الأعراض الأولى في الحمل ويحدث عندما تلتصق البويضة المخصبة ببطانة الرحم.

4: الغثيان والقىء، هو أشهر أعراض الحمل التى تتعرض لها السيدات دائما وخصوصا في أول أسبوعين في الحمل وعند استنشاق الروائح النفاذة وخصوصا عند طهى الطعام.

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5:فقدان الشهية وعدم القدرة على تناول أو رؤية الطعام وذلك نتيجة التغيرات الهرمونية التي تحدث مع بداية الحمل.

6:الشعور بالصداع ، فقد تؤدي زيادة الدورة الدموية بسبب التغيرات الهرمونية إلى صداع خفيف ومتكرر.

7: الإمساك، من الأعراض المبكرة للحمل ، حيث تؤدي زيادة البروجسترون إلى مرور الطعام ببطء أكبر عبر الأمعاء ، مما قد يؤدي إلى الإمساك

8: تقلبات المزاج، من أشهر الاعراض التي تتعرض لها المرأة الحامل أثناء فترة الحمل.

9: الاغماء والدوار، وذلك بسبب توسع الأوعية الدموية وانخفاض ضغط الدم وهى من العلامات الحمل الأولى.

وهنا ينصح باتباع نظام غذائى صحى مع تجنب رفع الأشياء الثقيلة والتزام الراحة على السرير والاكثار من شرب السوائل وعدم بذل مجهود كبير.