تركيا تسجل 127 وفاة جديدة جراء كورونا وإجمالى عدد الوفيات يصل إلى 2017

سجلت السلطات التركية 127 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي 2017، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وأعلن وزير الخارجية التركى مولود جاويش اوغلو، ارتفاع عدد حالات الوفاة للمواطنين الأتراك الذين يعيشون خارج الحدود التركية، وجاء فى تصريحه أن عدد المواطنين الذين توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد من المقيمين بالخارج قد ارتفع إلى 342 حالة وفاة.

وللمرة الأولى اعترف اتحاد الغرف وتبادل السلع فى تركيا، بأن فيروس كورونا بدأ في التأثير على الاقتصاد التركى، موضحاً أن نسبة الشركات التى تم إغلاقها فى شهر مارس الماضى بلغت 19%، ومن ناحية أخرى، ارتفع عدد الشركات التى أعلنت التصفية بنسبة 13.8%، بحسب صحيفة يني جازيتاسي.

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بينما كشف الاتحاد تراجع عدد الشركات التى تم تأسيسها برأس مالى أجنبى فى تلك الفترة، وكان عدد الشركات التى أغلقت قد بلغ 763 شركة بنسبة 19.2%، بينما وصل عدد الشركات التى تم تصفيتها إلى 1220 شركة بنسبة 13.8 %.

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