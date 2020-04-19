أنقرة – لايف ستايل
سجلت السلطات التركية 127 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي 2017، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.
وأعلن وزير الخارجية التركى مولود جاويش اوغلو، ارتفاع عدد حالات الوفاة للمواطنين الأتراك الذين يعيشون خارج الحدود التركية، وجاء فى تصريحه أن عدد المواطنين الذين توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد من المقيمين بالخارج قد ارتفع إلى 342 حالة وفاة.
وللمرة الأولى اعترف اتحاد الغرف وتبادل السلع فى تركيا، بأن فيروس كورونا بدأ في التأثير على الاقتصاد التركى، موضحاً أن نسبة الشركات التى تم إغلاقها فى شهر مارس الماضى بلغت 19%، ومن ناحية أخرى، ارتفع عدد الشركات التى أعلنت التصفية بنسبة 13.8%، بحسب صحيفة يني جازيتاسي.
بينما كشف الاتحاد تراجع عدد الشركات التى تم تأسيسها برأس مالى أجنبى فى تلك الفترة، وكان عدد الشركات التى أغلقت قد بلغ 763 شركة بنسبة 19.2%، بينما وصل عدد الشركات التى تم تصفيتها إلى 1220 شركة بنسبة 13.8 %.
وقد يهمك أيضًا:
أطبّاء أميركيون يتوصّلون إلى طريقة جديدة تنقذ حياة مرضى وباء "كورونا"
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تسجل 127 وفاة جديدة جراء كورونا وإجمالى عدد الوفيات يصل إلى 2017 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.