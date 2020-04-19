تركيا تتجاوز الصين فى عدد الإصابات بفيروس كورونا وتسجل أكثر من 86 ألف حالة

تجاوزت تركيا الصين في عدد الإصابات وسجلت أكثر من 86 ألف إصابة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وأعلن وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، ارتفاع عدد حالات الوفاة للمواطنين الأتراك الذين يعيشون خارج الحدود التركية، وجاء فى تصريحه أن عدد المواطنين الذين توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد من المقيمين بالخارج قد ارتفع إلى 342 حالة وفاة.

وللمرة الأولى اعترف اتحاد الغرف وتبادل السلع فى تركيا، بأن فيروس كورونا بدأ في التأثير على الاقتصاد التركى، موضحاً أن نسبة الشركات التى تم إغلاقها فى شهر مارس الماضى بلغت 19%، ومن ناحية أخرى، ارتفع عدد الشركات التى أعلنت التصفية بنسبة 13.8%، بحسب صحيفة يني جازيتاسي.

بينما كشف الاتحاد تراجع عدد الشركات التى تم تأسيسها برأس مالى أجنبى فى تلك الفترة، وكان عدد الشركات التى أغلقت قد بلغ 763 شركة بنسبة 19.2%، بينما وصل عدد الشركات التى تم تصفيتها إلى 1220 شركة بنسبة 13.8 %.

وكانت تخطت دولة تركيا، ايران فى ترتيب قائمة الدول الأكثر اصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أصبحت فى المركز الثامن عالميا، وعلى بعد أعداد قليلة من دولة الصين "بؤرة" ظهور فيروس كورونا، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".

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وكان وزير الصحة التركى، قد اعلن تسجيل 121 وفاة جديدة بفيروس كورونا و3783 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليكون إجمالى الحالات 82329 حالة داخل تركيا.

وفى سيق متصل، فضحت كاميرات المراقبة الاعلام الموالى للنظام التركى، وفى تقريرها حاولت قناة خبر ترك تصوير الشوارع والالتزام بالحظر أثناء حظرالتجول الذى فرضتة الحكومة التركية فى نهاية الإسبوع، ونفى مراسل خبر ترك بأنه لم يمر أى متروباص فى الشارع حتى الآن وانهم متواجدون فى الشارع منذ نصف ساعة بينما تسجل كاميرات المراقبة الموجودة بالشارع مررو 20 حافلة فى الفترة التى قالها المراسل.

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