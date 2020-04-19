فرنسا تعلن تسجيل 395 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت الهيئة العامة للصحة فى فرنسا 395 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية.

وتحتل فرنسا المركز الرابع على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات ، وبحسب "انفوجرام" الموقع المتخصص في رصد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، سجلت فرنسا 151.793 إصابة، بينما تماثل للشفاء 88 ألفا، وتوفى 19.323 ألفا.

وأمس سجلت فرنسا 642 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا السبت على الرغم من أن عدد المتوفين زاد بمعدل أبطأ لليوم الثالث على التوالي واستمرار الاتجاه النزولي في عدد من يتلقون العلاج بالمستشفيات.

وفرنسا صاحبة رابع أعلى حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانبا ويبلغ عدد المتوفين فيها 19323 شخصا.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد المرضى في وحدات العناية المركزة انخفض لليوم العاشر على التوالي ليصل إلى 5833 وهو أقل عدد منذ 31 مارس .

وانخفض عدد المرضى في المستشفيات لليوم الرابع على التوالي ليصل إلى 30639 شخصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات الإجمالية، وتشمل 11842 وفاة في المستشفيات و7381 وفاة في دور رعاية المسنين، بنسبة 3.4 في المئة لليوم الثالث على التوالي وهو ما يعني تباطؤ معدل الزيادة.

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وتخضع فرنسا لإجراءات عزل عام منذ 17 مارس في إطار جهود لاحتواء المرض.

وقالت وزارة الصحة "هناك ضغط متناقص على الاحتياجات فيما يتعلق بالمعدات والموارد البشرية في وحدات الإنعاش لكننا لا نزال في مستوى عال بشكل استثنائي (من الضغط)".

وإجمالا هناك 111821 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا بالإضافة إلى 39972 حالة محتملة في دور رعاية المسنين.

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