صحة ورشاقة

ساعد فى تحسن حالات التهابات الصدر بنسبة 50%.. هل فيتامين د يحمى من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس العلماء الآن إمكانية وجود صلة محتملة بين معدلات النجاة من فيروس كورونا ومستويات وجود فيتامين د فى الجسم. وتبحث دراسة تجرى لمدة عشرة أسابيع تشمل 200 مريض كوفيد 19 في جامعة غرناطة في إسبانيا إلى تحديد ما إذا كان "فيتامين الشمس المشرق" (د) يمكن أن يساعد في مكافحة المرض.

 

ووفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل"، فإنه  يتم إنتاج فيتامين د عن طريق تعريض الجلد لأشعة الشمس وهو ضروري لنظام المناعة الصحي.

 

فيتامين د وفيروس كورونا
فيتامين د وفيروس كورونا

ووجدت دراسة حديثة أجرتها Trinity College Dublin أن البالغين الذين تناولوا مكملات فيتامين D شهدوا انخفاضًا بنسبة 50 % في التهابات الصدر.

 

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وقالت الدكتورة جينا ماكيوتشي ، من جامعة ساسكس: "إذا كنت تعاني من نقص في فيتامين د ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالبرد ثلاث إلى أربع مرات، لذلك من المنطقي أن تكون عدوى الجهاز التنفسي الفيروسية مثل Covid-19 أسوأ إذا كنت تعاني من نقص فيتامين D."

 

وكشفت دراسة أخرى نشرت الأسبوع الماضى  في مجلة التغذية البشرية أن استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين "د" لها تأثيرات وقائية لصحة القلب والأوعية الدموية.

 

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واكتشف الباحثون أن فيروس كورونا عندما يدخل الجسم قد يصيب الرئة ثم القلب والكلى والكبد، موضحين أن فيتامين د من أهم الفيتامينات لتحسين المناعة وصحة القلب والأوعية الدموية والجسم كله، ومن أفضل مصادره الأسماك الزيتية والمكسرات والتعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر.

 

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