شكرا لقرائتكم خبر عن fda تحذر: لا يوجد دليل يدعم سلامة أو فعالية ثانى أكسيد الكلور كعلاج لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، من عدم وجود دليل يدعم سلامة أو فعالية ثاني أكسيد الكلور كعلاج طبي، بل في الواقع ، تعتقد الوكالة أنها تشكل خطرًا كبيرًا على صحة أى شخص يتناولها.

تلقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سابقًا تقارير عن "أحداث سلبية خطيرة" ناتجة عن ابتلاع ثاني أكسيد الكلور، بما في ذلك فشل الجهاز التنفسي وفشل الكبد وانخفاض عدد خلايا الدم ، من بين حالات أخرى.



تحذير من تناول المبيضات لعلاج كورونا

يأتى ذلك بعد أن قام العديد من سكان جنوب غرب فلوريدا الأمريكية، من خلال كيان ديني أعلن نفسه، يقومون بتسويق "الحل المعدني الرئيسي" (MMS) على مواقع الويب التابعة لهم ، مشيرين إلى ادعاءات خيالية حول تطبيقاته المحتملة، ونصت الرسائل أنه يمكن أن تخفف من COVID-19 من خلال أخذ 6 قطرات من "MMS المنشط" في كوب من الماء لمدة ساعتين.

أصدر قاضي الحكم في ولاية ميامي الأمريكية، أمرا بحظر بيع علاج خدعة ظاهري لـ COVID-19 ، الذي قالت وزارة العدل إنه كان في الواقع مبيض قوة صناعية.

وفقًا لتترويج ، تتكون MMS من كلوريت الصوديوم وملح الطعام والمعادن النزرة الأخرى ومنشط، و تقول وزارة العدل إنه حمض الهيدروكلوريك، و عند خلطه معًا ، يحول المنشط محلول MMS إلى ثاني أكسيد الكلور، وهو مبيض صناعي.

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وقال دكتور ستيفن هان ، مفوض إدارة الغذاء والدواء ، : "على الرغم من التحذير السابق ، واصلت الكنيسة المذكورة في تعريض المستهلكين للخطر بنشاط عن طريق بيع منتجات ثاني أكسيد الكلور التي يحتمل أن تكون خطرة وغير معتمدة.



صوة ضوئية من تحير شرب الكلور

وأضاف تظل إدارة الغذاء والدواء ملتزمة تمامًا باتخاذ إجراءات قوية ضد أي بائعين يعرضون المستهلكين الأمريكيين للخطر من خلال تقديم منتجاتهم غير المثبتة لعلاج الأمراض الخطيرة."

وتشير وزارة العدل في طلبها إلى أن الكنيسة "ليست منظمة دينية وأن قادتها ليسوا رجال دين" ، على الرغم من لقب غرينون الذي أطلق عليه لقب "رئيس أساقفة" و "أسقف".

ومع ذلك ، لا تزال مواقع الويب تحتوي على إشارات إلى الفعالية الزائفة لرسائل الوسائط المتعددة من علاجات ضد COVID-19 ، والتي لا توجد لقاحات أو علاجات معتمدة من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير.