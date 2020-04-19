كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أبريل 2020 07:43 مساءً - تحار أغلب النساء الحوامل، في كيفية جعل صيامها أسهل وهل يسمح لها الطبيب المختص بالصوم، إذا كنتِ من ضمن هؤلاء الحوامل، يقدم لك الدكتور «مجدي بدران» عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بعض النصائح حول صيام الحامل ،من خلال استضافتة فى حملة الخليج 365 مرحبا بيتي .

كيف أجعل الصيام في الحمل أسهل؟

حافظي على الهدوء وتجنب المواقف العصيبة، يمكن أن تسبب التغييرات في روتينك، ونقص الطعام والماء، وتناول الطعام والشراب في أوقات مختلفة الإجهاد. وُجِد أن الحوامل اللواتي صُمْنَ في رمضان لديهن مستويات أعلى من هرمون الإجهاد الكورتيزول في دمهن مقارنة بالنساء اللواتي لم يصمنَ.

عليكِ أخذَ الأمور بسهولة، واقبلي المساعدة عندما يتم تقديمها، حتى إذا بقيت عائلتك وأصدقاؤك في وقت متأخر، فقد تحتاجين إلى وضع علامة على شهر رمضان في وقت أكثر هدوءاً وراحة.

اسألي الأسرة أو الأصدقاء الذين صاموا أثناء الحمل للحصول على النصائح والاقتراحات.

عليك الإكثار من تناول المياه والمشروبات خلال فترة الإفطار، من أجل الحفاظ على البرودة، حيث قد تصابين بالجفاف بسرعة، وهذا ليس جيداً لك أو لطفلك.

خططي أيامك حتى تتمكني من أخذ فترات راحة منتظمة.

حاولي ألا تمشي لمسافات طويلة أو تحملي أي شيء ثقيل.

قللي من الأعمال المنزلية وأي شيء يزعجك.

أفضل النصائح حول إفطار الحامل

اختاري مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية، وتناولي الكثير منها في السحور (وجبة ما قبل الفجر)، ووجبة الإفطار (وجبة تؤخذ بين الإفطار والسحور). تناولي وجبة خفيفة صحية قبل النوم أيضاً، واضبطي المنبه إذا كنتِ بحاجة إلى ذلك، حتى لا تفوتك وجبتك قبل الفجر.

اختاري الأطعمة التي تطلق الطاقة ببطء. الكربوهيدرات المعقدة، مثل الحبوب الكاملة والبذور والأطعمة الغنية بالألياف، مثل البقول والخضراوات والفواكه المجففة، ستساعدك على الاستمرار. سيساعد ذلك أيضاً على منع الإمساك.

تجنبي تناول الكثير من الأطعمة السكرية التي ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة؛ فقد ينخفض سكر الدم لديك بسرعة، مما قد يجعلك تشعرين بالدوار والإغماء.

بدلاً من الأطعمة المكررة الغنية بالدهون، اختاري الخيارات الصحية مثل البطاطس أو الحمص.

تأكدي من الحصول على الكثير من البروتين من الفاصوليا والمكسرات واطهيها جيداً، اللحوم والبيض تساعد طفلك على النمو بشكل جيد.

حاولي شرب ما يقرب من 1.5 لتر إلى لترين من الماء أو السوائل الأخرى بين الغسق والفجر.

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مشروبات على الحامل تجنبها أثناء الصيام



تجنبي المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة. الكافيين يجعلك تخسرين المزيد من الماء عندما تبدئين الصيام، لذلك من المحتمل أن تصابي بالجفاف، خاصة إذا كان الطقس حاراً.

هل يجب عليّ الصيام؟



اطلبي من ممرضة التوليد إجراء فحص صحي عام قبل أن تبدئي في الصيام، الحصول على نصيحة طبية لمساعدتك على اتخاذ قرارك، ضعي في اعتبارك تجربة سريعة لمدة يوم أو نحو ذلك، وانظري كيف تشعرين، عليك استشارة الطبيب قبل الصيام، وإدراك الحالة الصحية هل تسمح بالصيام أم لا، وذلك من أجل الحفاظ على صحتك وصحة الجنين.