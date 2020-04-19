انت الان تتابع موضوع أقوال الأطباء عن حبوب بريمولوت والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تحتوي حبوب بريمولوت Primolut N على هرمون ، نوريثيستيرون ، وهذا النوع من الهرمون يشبه هرمون البروجسترون الأنثوي الطبيعي ، وتعتمد بعض المعلومات الواردة من أقوال الأطباء على الخبرة في استخدام حبوب منع الحمل التي تحتوي على هرمون الاستروجين ، حيث يتم تحويل بعض المكونات النشطة في Primolut N إلى هرمون الاستروجين في الجسم ، ومع ذلك لا يستخدم Primolut N كوسيلة لمنع الحمل يستخدم Primolut N للعلاج.

استخدامات حبوب بريمولوت

كما ذكرنا سابقًا أن حبوب بريمولوت Primolut N لا تستخدم كوسيلة لمنع الحمل ، ولكن تستخدم لعلاج الحالات التالية :

1- فترات الحيض غير المنتظمة ، مع نزيف حاد و / أو مستمر ليس له سبب محدد.

2- نقص نزيف الحيض.[1]

3- شكاوى ما قبل الحيض (متلازمة ما قبل الحيض.

4- شكاوى انقطاع الطمث بالاشتراك مع هرمون الاستروجين ، كجزء من العلاج بالهرمونات البديلة ، الانتباذ البطاني الرحمي (مرض يسببه نمو بطانة بطانة الرحم خارج الرحم).

تعليمات قبل تناول حبوب بريمولوت

لا تتناول حبوب بريمولوت Primolut N إذا كان لديك حساسية من: نوريثيستيرون ، العنصر النشط في Primolut N ، أو أي من المكونات المذكورة في نهاية هذه نشرة حبوب بريمولوت.

لا يؤخذ هذا الدواء إذا كنتي حاملاً ، أو تعتقدي أنك حامل ، فقد يؤثر على طفلك النامي ، إذا تناولته أثناء الحمل.

لا ترضعي إذا كنت تتناولي هذا الدواء ، فقد ينتقل المكون النشط في Primolut N إلى حليب الثدي ، وهناك احتمال أن يتأثر طفلك.

لا تعطي هذا الدواء لطفل.

لا تتناول Primolut N إذا كان لديك أو لديك جلطة دموية ، في الأوعية الدموية في الساقين (تجلط الأوردة العميقة) ، الرئتين (انسداد رئوي) ، القلب (نوبة قلبية) ، الدماغ (السكتة الدماغية) ، أجزاء أخرى من الجسم.

لا تتناول Primolut N إذا كنت قلقًا بشأن زيادة خطر تجلط الدم ، بالرغم من أن الجلطات الدموية نادرة ، إلا أنه في بعض الأحيان ، قد تسبب الجلطات الدموية إعاقات دائمة خطيرة ، أو قد تكون قاتلة.

يجب العلم بأنك في خطر متزايد لحدوث جلطة دموية ، عند تناول أدوية هرمونية مثل Primolut N.

لا تتناول Primolut N إذا كنت قلقًا بشأن زيادة خطر تجلط الدم ، بسبب العمر أو التدخين ، حيث يزداد خطر الإصابة بنوبة قلبية ، أو سكتة دماغية مع تقدمك في العمر ، أو إذا كنت تدخن.

لا تتناول Primolut N إذا كنت تتناول أدوية مضادة للفيروسات ، تحتوي على ombitasvir ، أو paritaprevir أو dasabuvir ، ومجموعات من هذه الأدوية ، حيث تستخدم هذه الأدوية المضادة للفيروسات لعلاج التهاب الكبد المزمن (طويل الأجل) ، والمزمن مرض معد يؤثر على الكبد بسبب فيروس التهاب الكبد سي.

لا تتناول حبوب بريمولوت Primolut N إذا كان لديك أو كان لديك :

ذبحة صدرية (ألم في الصدر).

سكتة دماغية مصغرة (تُعرف أيضًا باسم TIA أو نوبة نقص تروية عابرة).

ارتفاع خطر تجلط الدم بسبب حالات مثل مرض السكري ، مع تلف الأوعية الدموية ، و ارتفاع ضغط الدم الشديد .

. الصداع النصفي ، حيث واجهت أيضًا مشاكل في الرؤية ، أو التحدث أو كان لديك ضعف أو تنميل في أي جزء من جسمك.

مرض الكبد الحاد و قصر في وظائف الكبد ، حيث لم تعد إلى طبيعتها.

ورم كبدي حميد أو خبيث.

السرطان الذي قد ينمو تحت تأثير الهرمونات الجنسية (مثل الثدي أو الأعضاء التناسلية).

حالة تسبب زيادة في انهيار خلايا الدم الحمراء في الجسم (متلازمة دوبين جونسون أو متلازمة الدوار).

نزيف مهبلي ، أو دم في البول لم يتم تحديد سبب له.

أمراض الثدي التي لم يتم تحديد سبب لها.

إجهاض سابق.

إذا ظهر أي من هذه الحالات لأول مرة أثناء تناول حبوب بريمولوت Primolut N ، فتوقف عن تناوله مرة واحدة وأخبر طبيبك ، ولا تأخذ هذا الدواء إذا كانت العبوة ممزقة أو تظهر عليها علامات العبث. إذا كانت العبوة تالفة ، فأعدها إلى الصيدلي للتخلص منها.

ولا تأخذ هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على العبوة ، حيث تتم طباعة تاريخ انتهاء الصلاحية على الكرتون وعلى كل نفطة بعد (EXP) (على سبيل المثال 11 18 يشير إلى نوفمبر 2018) ، كما يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر ، إذا انتهت صلاحيته ، قم بإعادته إلى الصيدلي للتخلص منه.

أعراض الفعل التحسسي لحبوب بريمولوت

قد تشمل بعض أعراض رد الفعل التحسسي ما يلي :

ضيق في التنفس.

صفير أو صعوبة في التنفس.

تورم في الوجه أو الشفتين أو اللسان أو أجزاء أخرى من الجسم.

طفح جلدي أو حكة أو شرى على الجلد.

قبل البدء في تناول حبوب بريمولوت أخبر الطبيب المعالج

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان يجب عليك البدء في تناول هذا الدواء ، فتحدث إلى طبيبك ، وأخبر طبيبك إذا كان لديك حساسية من أي أدوية أخرى أو أطعمة أو مواد حافظة أو أصباغ.

كما عليك إخبار طبيبك إذا كان لديك أو لديك أي من الحالات الطبية التالية :

داء السكري.

ضغط دم مرتفع.

أمراض الكبد أو ورم الكبد لديك تاريخ من الاكتئاب مع الهلاوس والأوهام.

الصرع.

صداع نصفي.

الربو.

مرض الكلية.

مرض القلب.

اطلب من طبيبك التحقق مما إذا كنت :

1- ممن يعانون من زيادة الوزن.

2- ان كان لديك أي حالات وراثية أو مكتسبة ، قد تزيد من احتمالية إصابتك بجلطات دموية.

3- من مرضى الكبد.

4- ان كان لديك اليرقان (اصفرار الجلد) و / أو حكة (حكة في الجلد) ، تتعلق بالركود الصفراوي (الحالة التي يتوقف فيها تدفق الصفراء من الكبد أو يتباطأ).

5- لديك مرض في المرارة.

6- لديك مرض كرون ، أو التهاب القولون التقرحي (مرض التهاب الأمعاء المزمن).

7- لديك نسبة عالية من الكوليسترول ، أو الدهون الثلاثية.

8- لديك الذئبة الحمامية الجهازية ، (SLE – مرض يصيب الجلد في جميع أنحاء الجسم).

9- لديك متلازمة انحلال الدم اليوريمية (HUS) ، وهو اضطراب في الدم تجلط الدم يسبب فشل الكلى.

10- لديك مرض الخلية المنجلية.

11- لديك حالة حدثت لأول مرة ، أو ساءت أثناء الحمل ، أو الاستخدام السابق للهرمونات الجنسية (على سبيل المثال فقدان السمع ، مرض التمثيل الغذائي يسمى البورفيريا ، مرض جلدي يسمى الهربس الحملي ، مرض عصبي يسمى رقصة سيدنهام).

12- إذا كان لديك كلف (بقع تصبغ بنية مصفرة على الجلد ، وخاصة الوجه) ، إذا كان الأمر كذلك ، فتجنب أشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية.

13- لديك وذمة وعائية وراثية ، يجب أن ترى طبيبك على الفور إذا كنت تعاني من أعراض وذمة وعائية ، مثل تورم الوجه أو اللسان و / أو البلعوم ، و / أو صعوبة البلع ، أو الشرى مع صعوبة في التنفس.

فإذا ظهر أي من الحالات المذكورة أعلاه للمرة الأولى ، أو تتكرر أو تسوء أثناء تناول حبوب بريمولوت Primolut N ، يجب أن تخبر طبيب ، وإذا لم تخبر طبيبك عن أي مما سبق ، أخبره قبل بدء تناول الحبوب.

لا توجد أعراض انسحاب محددة إذا أوقفت حبوب بريمولوت Primolut N ، ولكن هناك احتمال أن تتكرر الشكاوى الأصلية.

أدوية تتعارض مع حبوب بريمولوت

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى ، بما في ذلك أي أدوية تحصل عليها بدون وصفة طبية من الصيدلية ، أو السوبر ماركت ، أو متجر الأطعمة الصحية ، فقد تتعارض بعض الأدوية حبوب بريمولوت Primolut Nمع بعضها البعض وتحدث نتائج لا يحمد عقباها.

وتشمل هذه الأدوية التالي :

1- الأدوية المستخدمة لعلاج الصرع مثل بريميدون ، الفينيتوين ، الباربيتورات ، كاربامازيبين ، أوكسكاربازيبين ، توبيراميت ، فيلبامات ، لاموتريجين.

2- الأدوية المستخدمة لعلاج السل مثل ريفامبيسين.

3- الأدوية المستخدمة لعلاج الالتهابات الفطرية ، مثل الجريزوفولفين والكيتوكونازول.

4- الأدوية المستخدمة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية ، مثل ريتونافير أو نيفيرابين.

5- بعض الأدوية المستخدمة لعلاج فيروس التهاب الكبد الوبائي (HCV) ، مثل ombitasvir أو paritaprevir أو dasabuvir أو مجموعات من هذه.

6- etoricoxib ، دواء مضاد للالتهابات يستخدم لعلاج الألم.

7- تيزانيدين ، ميلاتونين أو ميدازولام وهي أدوية تريح الجسم.

8- الثيوفيلين ، دواء يساعد على التنفس.

9- الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم وآلام الصدر ، و / أو عدم انتظام ضربات القلب مثل ديلتيازيم وفيراباميل.

10- مضادات حيوية ماكروليد (مثل كلاريثروميسين ، إريثروميسين).

11- الأدوية العشبية التي تحتوي على نبتة سانت جون.

12- السيكلوسبورين ، دواء يستخدم لقمع جهاز المناعة.

13- عصير جريب فروت.

قد تتأثر هذه الأدوية بـ حبوب بريمولوت ، أو قد تؤثر على مدى جودة عملها ، فقد يحتاج طبيبك إلى تغيير جرعة هذه الأدوية ، أو وصف دواء مختلف ، كما أن لدى طبيبك والصيدلي مزيدًا من المعلومات ، حول الأدوية التي تحتاج إلى توخي الحذر بشأنها ، أو تجنبها أثناء تناول هذا الدواء.

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كيفية تناول حبوب بريمولوت

اتبع جميع التوجيهات التي قدمها لك طبيبك أو الصيدلي بعناية ، فقد تختلف عن المعلومات الواردة في نشرة الدواء ، وإذا كنت لا تفهم التعليمات الموجودة على العبوة ، فاطلب المساعدة من طبيبك أو الصيدلي.

طريقة تناول حبوب بريمولوت

1- ابتلع كل حبة كاملة مع كوب من الماء ، لا يهم إذا تناولته قبل أو بعد الطعام.

2- يستخدم Primolut N لعلاج عدد من الحالات المختلفة ، ستختلف الجرعة اعتمادًا على سبب إعطاؤك هذا الدواء.

3- يمكن أن تتراوح الجرعة الموصى بها بين قرص واحد يوميًا في بعض الحالات ، حتى 4 أقراص يوميًا في حالات أخرى ، وسوف ينصحك طبيبك حول كيفية تناول أقراصك.

5- إذا كنت لا تفهم التعليمات المطبوعة على ملصق الصيدلي ، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي.

ووفقًا لحالتك ، قد يتم وصفك لتناول حبوب بريمولوت لمدة 10 أيام ، أو حتى 6 أشهر ، فاتبع نصيحة طبيبك بعناية ، واستمر في تناول الدواء طالما أخبرك طبيبك.

في حال نسيان الجرعة أو تناول جرعة مضاعفة

يمكن تقليل فعالية حبوب بريمولوت ، إذا نسيت تناول قرص حسب التوجيهات ، ويجب أن تأخذ فقط آخر جهاز لوحي مفقود ، بمجرد أن تتذكره ، ثم استمر في تناول الجهاز اللوحي في الوقت المعتاد في اليوم التالي.

ولا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعات الفردية المنسية ، اتصل فوراً بطبيبك أو بمركز معلومات السموم للحصول على المشورة ، أو اذهب إلى الحوادث والطوارئ في أقرب مستشفى ، إذا كنت تعتقد أنك أو أي شخص آخر قد تناولت الكثير من حبوب بريمولوت Primolut N ، افعل ذلك حتى لو لم تكن هناك علامات على الانزعاج ، أو التسمم ، فقد تحتاج إلى عناية طبية عاجلة.

تعليمات هامة أثناء تناول حبوب بريمولوت

إذا كنت على وشك البدء في تناول أي دواء جديد ، فذكر طبيبك والصيدلي بأنك تتناول حبوب بريمولوت، أخبر أي أطباء وأطباء أسنان وصيادلة آخرين يعالجونك ، أنك تتناول هذا الدواء.

إذا كنت ستخضع لعملية جراحية ، أخبر الجراح أو طبيب التخدير ، أنك تتناول هذا الدواء ، يزداد خطر الإصابة بجلطات الدم مؤقتًا نتيجة لعملية جراحية كبرى ، أو أي جراحة للساقين أو الحوض أو جراحة الأعصاب ، وفي النساء اللواتي يتناولن حبوب بريمولوت قد يكون الخطر أعلى.[2]

في النساء المعرضات لخطر الشلل أو عدم القدرة على الحركة لفترة طويلة ، بما في ذلك الجراحة الكبرى ، أو أي جراحة للساقين أو الحوض ، أو جراحة الأعصاب ، قد يخبرك طبيبك بالتوقف عن تناول حبوب بريمولوت ، في حالة الجراحة الاختيارية قبل أربعة أسابيع على الأقل ، ولا تستأنف حتى أسبوعين بعد إعادة التجميع الكاملة ، وقد يصف طبيبك علاجًا آخر (على سبيل المثال علاج جلطات الدم) إذا لم يتم إيقاف حبوب بريمولوت مقدمًا.

تشمل عوامل الخطر الأخرى لتجلط الدم الشلل المؤقت بما في ذلك السفر الجوي لأكثر من 4 ساعات ، خاصة في النساء اللواتي يعانين من عوامل خطر أخرى. استشر طبيبك إذا كنت تخطط للسفر جوا لأكثر من 4 ساعات.

تحذيرات لوقف حبوب بريمولوت فورًا

توقف عن تناول حبوب بريمولوت ، وراجع طبيبك على الفور إذا لاحظت العلامات التالية :

1- تورم من جانب واحد في الساق ، و / أو القدم أو على طول وريد في الساق.

2- ألم أو رقة في الساق ، والتي يمكن الشعور بها فقط عند الوقوف أو المشي.

3- زيادة الدفء في الساق المصابة ، احمرار الجلد أو تغير لونه في الساق.

4- ظهور مفاجئ لضيق التنفس غير المبرر ، أو التنفس السريع.

5- السعال المفاجئ أو السعال الدموي.

6- ألم حاد في الصدر ، أو ألم حاد مفاجئ في الصدر قد يزداد مع التنفس العميق.

7- دوار شديد أو عادي.

8- ضربات القلب السريعة أو غير منتظمة.

9- ألم مفاجئ وتورم وتغير لون أزرق طفيف في الأطراف.

10- خدر مفاجئ أو ضعف في الوجه أو الذراع أو الساق ، خاصة على جانب واحد من الجسم.

11- صعوبة مفاجئة في المشي ، أو الدوخة أو فقدان التوازن.

12- الارتباك المفاجئ أو الكلام المشوش أو الحبسة ، فقدان الرؤية الجزئي أو الكلي المفاجئ ، الرؤية المزدوجة ، عدم وضوح الرؤية غير المؤلم ، والذي يمكن أن يتطور إلى فقدان الرؤية.

13- صداع مفاجئ أو حاد أو طويل دون سبب معروف.

14- فقدان الوعي ، أو الإغماء مع أو بدون نوبة.

15- ألم أو انزعاج أو ضغط ، أو ثقل أو إحساس بالضغط ، أو الامتلاء في ذراع الصدر أو تحت عظمة الصدر.

16- انزعاج يشع في الظهر والفك والحلق والذراع والمعدة.

17- الشعور بالامتلاء أو عسر الهضم أو الاختناق.

18- التعرق والغثيان والقيء.

19- الضعف الشديد والقلق.

20- إذا أصبحت حاملاً أثناء تناول هذا الدواء ، أخبر طبيبك على الفور.

21- إذا كنت على وشك إجراء أي اختبارات دم ، أخبر طبيبك أنك تتناول هذا الدواء. قد يتداخل مع نتائج بعض الاختبارات.

22- أشعر بتورم في ثديك.

23- تم تثبيته (على سبيل المثال بسبب حادث ، أو وجود ساقك في الجبيرة / الجص).

24- الخضوع لعملية جراحية (استشر طبيبك قبل ستة أسابيع على الأقل).

25- لديك نزيف مهبلي كثيف غير عادي.

26- يعانون من صداع شديد بشكل غير عادي.

27- الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

28- يعانون من رؤية غير طبيعية.

29- لديك آلام شديدة في المعدة.

الآثار الجانبية لدواء حبوب بريمولوت

لا تندهش من قوائم الآثار الجانبية التالية ، فقد لا تواجه أي منها ، فقط أخبر طبيبك إذا لاحظت أيًا مما يلي وهم :

غثيان ، الصداع ، بما في ذلك الصداع النصفي ، احتباس السوائل ، ضيق التنفس ، وتفاعلات فرط الحساسية (مثل الطفح الجلدي وخلايا النحل) ، رؤية غير طبيعية.[3]

كما ارتبطت الأحداث التالية باستخدام المركبات بروجستيرونية المفعول :

حساسية شديدة مثل ردود الفعل التي تتميز بصعوبة في التنفس ، وتورم اللسان ، والشعور بالضيق في الحلق ، التهاب الوريد الخثاري (جلطة دموية في الوريد) ، انسداد رئوي (جلطة دموية في الرئة) ، العصبية ، صعوبة النوم ، النعاس والتعب ، كآبة ، دوخة ، اهتزاز الحركات في جزء واحد أو أكثر من الجسم ، اكتئاب ما قبل الدورة الشهرية ، طفح جلدي ، حكة ، حب الشباب ، كثرة الشعر ، تساقط الشعر ، التعرق ، نزيف الرحم غير المنتظم ، بقع الدم وعدم وجود الدورة الشهرية ، حنان الثدي والتفريغ ، تغييرات في إفرازات وإفرازات عنق الرحم ، ارتفاع في درجة الحرارة ، سنام دهني بين الكتفين ووجه مستدير وعلامات تمدد وردية أو أرجوانية (متلازمة كوشينغ) ، زيادة الوزن.

تخزين حبوب بريمولوت

1- احتفظ بأقراصك في العلبة حتى يحين وقت تناولها ، إذا أخرجت الأجهزة اللوحية من العلبة فقد لا تبقى في حالة جيدة.

2- احتفظ بأقراصك في مكان بارد وجاف ، حيث تظل درجة الحرارة أقل من 30 درجة مئوية.

3- لا تخزنه أو أي دواء آخر في الحمام ، بالقرب من الحوض ، أو على عتبة النافذة ، ولا تتركها في السيارة ، فيمكن للحرارة والرطوبة أن تدمر بعض الأدوية.

4- احتفظ بها حيث لا يستطيع الأطفال الوصول إليها ، وتعتبر الخزانة المقفلة التي لا يقل ارتفاعها عن متر ونصف فوق سطح الأرض ، مكانًا جيدًا لتخزين الأدوية. [4]

إذا أخبرك طبيبك بالتوقف عن تناول هذا الدواء ، أو انقضى تاريخ انتهاء الصلاحية ، اسأل الصيدلي عما يجب فعله مع أي دواء متبقي.