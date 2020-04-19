انت الان تتابع موضوع معلومات عن دواء اوكاربون – eucarbon والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تعتبر مشاكل الهضم من أكثر المشاكل انتشارًا سواء بسبب تناول الطعام بسرعة، أو مع الحالة النفسية السيئة، آو كأثار جانبية لأنواع معينة من الأدوية، كما أن إنتفاخ البطن هو مشكلة كبيرة تزعج الكثيرين، وقد يكون سببها مشكلة بالأمعاء أو بسبب تناول أطعمة دسمة ، لذلك يبحث الجميع عن علاج لإنتفاخ البطن والغازات، و يتم ذلك بعدة طرق منها تناول بعض الأدوية مثل دواء اوكاربون و ستربتوكين، و غيرها من الأدوية الفعالة.

ما هو دواء اوكاربون

دواء أوكاربون أو حبوب الفحم عبارة عن أقراص تحتوي على عناصر طبيعية و كذلك نباتية، مهمته الرئيسية هي تنظيف الأمعاء حيث يحتوي على أوراق السنامكي، و خلاصة الراوند Rhubarb ، وفحم نباتي وكبريت نقي وزيت النعناع، وزيت الشمر و الكاولين و السكروز ، كما يقوم بامتصاص المواد السامة الناتجة عن التمثيل الغذائي وتلك التي يتم إفرازها عن طريق بكتيريا الأمعاء ، كما يتميز الفحم النباتي أيضا بقدرته على امتصاص الغازات بشكل فعال ، ولا ينصح باستخدامه بشكل دائم ولكن عند الحاجة فقط، في حالة التخلص من الاعراض المزعجة نبدا في تقليل الجرعة، فنكتفي بمرة واحدة كل يوم، ومع زوال الاعراض التي كنا نعاني منها نتوقف عن تناول الدواء.

كما يخفف دواء اوكاربون من اضطرابات الهضم بشكل ملحوظ ، ويساعد الفحم النباتي و مسحوق السنامكي و الراوند، في التخلص من المواد السامة ، وكذلك تساعد الزيوت العطرية في دواء اوكاربون على التخلص من الغازات المتراكمة في الجهاز الهضمي، وتخفف من تقلصات الأمعاء و ألامها، كما تعمل أيضا على زيادة إفراز العصارة الصفراوية، مما يساعد على هضم الدهون وأيضا يعمل كمطهر للأمعاء. [1]

متى يستخدم دواء أوكاربون

دواء اوكاربون عبارة عن عبوة تحتوي على ثلاثين قرص، وأيضا توجد عبوة تحتوي على عشرين قرص وأخرى تحتوي على 100 قرص، و يتم تناول الدواء مع كوب من الماء قبل أو بعد الأكل بنصف ساعة ، و يبدأ مفعول الدواء بعد حوالى ثمانية ساعات من تناول الأقراص، ولا يتم تناول دواء اوكاربون بدون وصفة طبية لمدة طويلة تزيد عن أسبوع إلى أسبوعين.

يستخدم الدواء فى علاج الانتفاخ و الغازات واضطرابات الأمعاء و مشاكل القولون، وأيضا يعمل اوكاربون كملين خفيف في حالات الإمساك كما يمنع عسر الهضم.

و يستخدم دواء أوكاربون في تنشيط البكتيريا النافعة في الأمعاء وقتل الميكروبات التي تضر بالقولون، كما يعمل على علاج اضطرابات الجهاز الهضمي والقروح التي تصيبه، والتشنجات وأسباب أخرى، مثل قلة الحركة وملازمة الفراش لوقت طويل وتناول أطعمة دهنية جدا ، و يساهم في علاج القولون العصبي أيضا وما يصاحبه من انتفاخ للبطن والآلام والتعب و الإرهاق ، كما يستخدم لتنظيف الأمعاء قبل إجراء العمليات الجراحية ، و يمكن استعماله في تطهير الكبد من كافة السموم بسبب تناول الكحوليات.

من فوائد الدواء أيضا أنه يعمل على تعزيز عمل الكلى، وذلك من خلال خفض كمية الفضلات التي على الكلى تصفيتها، خاصة لمن يعانون من كفاءة عملها، كما يساهم دواء اوكاربون في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة عن طريق ارتباطها بالكوليسترول الموجود في الجسم، ومنع الجسم من امتصاصه. [2]

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إلى جانب كل ما يقدمه دواء اوكاربون من فوائد للجهاز الهضمي فهو مفيد للبشرة كذلك، حيث أن هذا الدواء له دور فعال فى تنقيتها، ويخفف من حب الشباب والرؤوس السوداء، ولكن أقراص اوكاربون غير مخصصة للإستخدام على البشرة على وجه التحديد، أو للتخلص من الوزن الزائد كما يقال.

كيفية استخدام دواء اوكاربون

تؤخذ الحبوب عن طريق الفم ، وقبل استخدام هذا الدواء يجب استشارة الطبيب لتحديد الجرعة المناسبة لكل حالة ، وتكون عادة بالنسبة للبالغين جرعة من حبة واحدة أو اثنتين و تؤخذ ثلاث مرات يوميا مع الطعام أو بعد الوجبات مباشرة ، و بالنسبة للأطفال فوق العامين يتم تناول نصف حبة ثلاث مرات يوميا مع الطعام أو بعد الوجبات مباشرة، بينما في حالة علاج الغازات يأخذ من قرص إلى قرصين أثناء الوجبات أي 3 مرات يوميا ، أما في حالة استخدامه لتنظيف الأمعاء قبل العمليات الجراحية يتناول المريض من 6 إلى 8 أقراص، أما بالنسبة للاطفال تكون الجرعة نصف قرص ثلاث مرات في اليوم ، والجرعة الزائدة من الدواء قد تسبب زيادة الإسهال.

ويجب الاحتفاظ بالدواء في درجة حرارة 30 درجة مئوية، كما يحفظ في مكان جاف بعيدا عن الرطوبة ، و بعيدا عن الضوء وبعيدا عن متناول الأطفال الصغار.

موانع استعمال دواء أوكاربون

يمنع استخدام دواء أوكاربون بالنسبة للمرضى الذين يعانون من حساسية من بعض مكونات الدواء و هي ” السنامكي والراوند والفحم والكبريت”.

يمنع استخدام دواء أوكاربون في حالات مرضى القرحة المعدية Gastric ulcer فالأفضل استشارة الطبيب قبل تناول الدواء لتجنب أي مشاكل صحية.

لم تثبت الدراسات العلمية وجود خطر في استخدام الدواء أثناء فترة الحمل وفترة الرضاعة بالنسبة للنساء لكن لا ينصح بإستخدامه، و يفضل استشارة الطبيب المعالج قبل تناول الدواء بالنسبة للحامل على وجه الخصوص بسبب وجود بعض الدراسات التي تفيد أن بإمكان الدواء أن يؤثر بشكلٍ سلبي على نمو الجنين ، كما يمكن أن يصل هذا الدواء إلى الحليب ويؤثر على الرضاعة الطبيعية بعد ولادة الطفل.

فى حالة إنسداد الأمعاء و التهاب القولون التقرحي .

. يجب على المرضى الذين يعانون من القصور الكلوى إستشارة الطبيب قبل تناول الدواء لأنه قد يزيد من إضطراب توازن الماء والأملاح.

الأشخاص الذين يعانون من حساسية السكر.

الأشخاص الذين يعانون من مرض الكبد لا يجب عليهم تناول هذا الدواء بأي شكل من الأشكال.

الآثار الجانبية لدواء أوكاربون

دواء أوكاربون يحتوي على الكثير من العناصر الطبيعية والنباتية ، بالتالي هذا الدواء ليس له أي أثار جانبية، فهو مكون طبيعي من الفحم النباتي الذي يعمل على امتصاص السموم و الغازات و المواد الضارة من البطن و يطردها خارج الجسد بشكل طبيعي دون أن يؤثر على أي عضو من أعضاء الجسم ، كما يعمل مثل ملين كما ذكرنا في حالات الإمساك، حيث يساعد في التخلص من الفضلات لذلك فلا خوف منه ، لكن إذا ظهرت بعض الأعراض الطفيفة مثل الإسهال و ألم في البطن الغثيان والقيء و الحساسية، يجب إخبار الطبيب المعالج. [3]

من الممكن أن يؤدى إستخدام الدواء لفترة طويلة إلى فقدان الأملاح من الجسم وخصوصاً البوتاسيوم ، كما يمكن أن يسبب تناول دواء أوكاربون، تغيرات في لون البراز للون الأسود في بداية استعماله بسبب الفحم ، وهذا أمر لا يدعو للقلق، حيث يتحسن اللون بعد ثمانية وأربعين ساعة إلى الطبيعي.

في حال كنت تتناول أي أدوية آخرى واضطررت إلى تناول اوكاربون، ننصحك بأخذه قبل ساعتين أو بعد ساعة من جرعة الدواء الآخر.

أخيرًا، يتوجب عليك استشارة طبيبك المعالج في أقرب وقت ممكن في حال تناولك دواء أوكاربون والشعور ببعض الأعراض الغريبة ، و أيضا فى حالة عدم تحسن الأعراض بعد ٧ أيام من العلاج.