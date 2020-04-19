شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحليل المواد الصلبة بالدم يكشف عدة أمراض منها السكر الكاذب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى الدم على مجموعة من السوائل إلى جانب الأكسجين، حيث يحتوي على البروتينات والمعادن والهرمونات وقائمة طويلة من المواد الكيميائية، ويقوم جسمك عادةً بتحقيق التوازن بين كل هذه الأشياء، لكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون لديك الكثير من المواد الكيميائية أو القليل منها وهذا يؤدي إلى ردود فعل في جسمك، والتي يمكن أن يسبب بعضها مشاكل صحية خطيرة، فإذا وجد طبيبك اختلالاً كيميائيًا في دمك، فقد يوصي بإجراء تحليل "الأسمولية" أو المواد الصلبة بالدم.

ووفقاً لموقع "webmd" فإن اختبار "الأسمولية" يفحص تركيز الجزيئات الذائبة من المواد الكيميائية والمعادن - مثل الصوديوم والمعادن الأخرى - في الدم.

والأسمولية العالية تعني المزيد من الجسيمات في الدم والأسمولية المنخفضة تعني قلة الجسيمات في الدم.

لماذا يطلب الطبيب اختبار أسمولية الدم؟

السبب الرئيسي لإجراء هذا الاختبار هو ما إذا كنت تظهر علامات على الجفاف أو مشاكل أخرى تتعلق بمستويات السوائل في الجسم، خاصة نقص صوديوم الدم وتحدث هذه الحالة عندما تكون مستويات الصوديوم منخفضة جدًا ويبدأ جسمك في الاحتفاظ بالسوائل.

الصوديوم هو أحد الكهارل الرئيسية في مجرى الدم والكهارل هي مواد كيميائية تساعد الخلايا على امتصاص العناصر الغذائية والتخلص من النفايات، وإحدى وظائف الصوديوم الرئيسية الأخرى هي موازنة مستويات الماء داخل الخلايا وفي جميع أنحاء الجسم.

قد تحتاج أيضًا لاختبار الأسمولية في الدم إذا كان لديك مشكلة في الهرمون المضاد لإدرار البول (ADH)، يساعد ADH جسمك على الاحتفاظ بالمياه بدلاً من فقدانه عندما تتبول، وعندما ينتج جسمك المزيد من ADH ، فإن الكلى تقلل من التبول ثم يصبح بولك شديد التركيز.

يؤدي ارتفاع الاسمولية إلى جعل جسمك ينتج المزيد من هرمون ADH، إذا كانت الأسمولية الخاصة بك أقل ، فسيكون لديك ADH أقل.

نتائج اختبار أسمولية الدم

يمكنك الحصول على نتائج اختبار أسمولية الدم خلال ساعة أو ربما 24 ساعة وتشمل النتائج:

-بالنسبة للبالغين، يتراوح نطاق النتيجة الطبيعية بين 285 و 295 ملليمول لكل كجم

Advertisements

بالنسبة للأطفال ، يتراوح بين 275 و 290.

يمكن أن تشير النتيجة الأعلى من النطاق الطبيعي إلى أحد هذه الأمراض:

-فرط صوديوم الدم (كثرة الصوديوم).

-مرض السكري الكاذب (تفرز الكلى البول)

-الجفاف (انخفاض مستويات السوائل في جميع أنحاء الجسم).

- اليوريا (كثرة اليوريا ونفايات أخرى في الدم).

-فرط سكر الدم (ارتفاع نسبة السكر في الدم).

-ابتلاع مادة سامة (إيثانول وكحوليات أخرى).

-الحماض الكيتوني السكري.

النتيجة الأقل من النطاق الطبيعي تعني أنه يمكن أن يكون لديك أحد هذه الأمراض:

-نقص صوديوم الدم (قليل جدًا من الصوديوم).

-فرط الجفاف (وجود الكثير من السوائل في الجسم).