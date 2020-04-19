الوصفة الأوروبية لازالة الكرش وإذابة الدهون

تعاني الكثير من السيدات من السمنة التي قد تأتي على عدة أشكال، حيثُ يمكن أن يختلف توزيع الدهون في الجسم باختلاف عوامل متعددة، وتظهر هذه الاختلافات بشكل الجسم، ويعد الكرش أو منطقة البطن من أشكال المعاناة من السمنة وتراكم الدهون في هذه المنطقة.

وللحصول على الجسم الذي تحلم به كل امرأة، والحصول على بطن مسطح خال من الدهون والترهلات، تقدم”الجميلة” الوصفة الأوروبية التي تعمل على سدّ الشهية، وتسريع حرق السعرات الحرارية، ومجموعة من الوصفات الطبيعية الفعالة التي تخلصك من الكرش نهائياً.

الوصفة الأوروبية

المكوّنات:

ملعقة قرفة

ملعقة عسل

ملعقة كاكاو سادة

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات السابقة مع بعضها جيداً، ثم تؤخذ ملعقة واحدة على الريق يوميًا قبل الإفطار بنصف ساعة.

وصفة الأعشاب

المكوّنات:

شاي أخضر

نعناع

زنجبيل

كمون

*طريقة التحضير:

توضع مقادير متساوية من المكوّنات السابقة في ماء. يغلى الماء بالأعشاب لمدة عشر دقائق. يصفّى الماء من الأعشاب. يشرب شراب الأعشاب لمدّة شهر كامل ثلاث مرّات يوميًّا قبل الوجبات بنصف ساعة.

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*وصفة الزنجبيل والخيار

المكوّنات:

ملعقة كبيرة من مبروش الزنجبيل

ستة أكواب ماء

شرائح حبة خيار

ليمونة مقطعة لشرائح

نصف كوب من أوراق النعناع

*طريقة التحضير:

تخلط المكوّنات وتترك لليلة كاملة، يشرب من الخليط كوب كلّ أربع ساعات.

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