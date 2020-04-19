العين الإخباريةالأحد 2020/4/19 04:31 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأحد، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 759، بعد تعافي 4 حالات جديدة.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أنها سجلت 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأضافت أنها أجرت 85126 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.
وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 1107، بينها 2 فقط في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 1105 بالمستقرة، فيما سجلت البلاد 7 وفيات بالمرض.
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