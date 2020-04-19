سجلت وزارة الصحة السعودية، الأحد، 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 9362.



وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 97 حالة.

وأكدت الوزارة أن 69 حالة جديدة تماثلت للشفاء، ليصل مجموع المتعافين من الفيروس في السعودية إلى 1398 حالة.