سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 19 أبريل

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية غير الرسمية، اليوم الأحد، عند 137 جنيها، في حين بقيت العملة الخضراء ثابتة على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.



وكذلك استقرت أسعار الجنيه الإسترليني واليورو الأوروبي والريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي على شاشة البنك المركزي السوداني.

وبذلك يكون الدولار قد أوقف موجة تراجع مفاجئة في السوق السوداء، حيث فقد خلال أمس وأمس الأول 7 جنيهات من قيمته ليسجل 137 جنيها مقابل 144 جنيها.

أما في معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان فقد سجل الدولار سعرا شبه موحد عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وتكرر هذا السعر للدولار في بنوك السلام والتضامن الإسلامي والسوداني الفرنسي والنيل وبيبلوس أفريقيا والسعودي السوداني، كما تكرر في شركات صرافة ديفان ويمت وغاية وباب المندب والهجرة واليمامة ودينار.

وأمس السبت، قرر البنك المركزي السوداني تجميد حسابات القيادي البارز في الحركة الإسلامية السياسية عبدالباسط حمزة، المعروف بالمستثمر السري، والعشرات من رموز نظام الإخوان البائد.

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وبحسب تقارير موثقة، فإن عبدالباسط حمزة يمثل الأمين السري لخزانة الحركة الإسلامية السياسية؛ حيث يقوم باستثمار هذه الأموال كأنها مملوكة له، وظل يظهر في المشهد السوداني كأنه رجل أعمال مستقل.

والأربعاء الماضي، قررت الحكومة السودانية مضاعفة أجور الموظفين أكثر من 5 مرات ونصف، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه.

سعر الإسترليني واليورو

وسجل اليورو 59.76 جنيه للشراء و60.06 جنيه للبيع والجنيه الإسترليني 68.70 جنيه للشراء و69.05 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء سجل اليورو 147.60 جنيه، والجنيه الإسترليني 167.35 جنيه، وفقا لوسائل إعلام محلية.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.63 جنيه للشراء و14.71 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي 175.71 جنيه للشراء و176.59 جنيه للبيع، وفقا لبنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء سجل الريال السعودي 36.52 جنيه، والدرهم الإماراتي 37.54 جنيه والدينار الكويتي 328.90 جنيه.