شكرا لقرائتكم خبر عن مش ضرورى رنجة وفسيخ.. استبدلهم بـ 5 أسماك هتقوى مناعتك فى شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرنجة والفسيخ من الأكلات الشهيرة في شم النسيم ولكنها قد تكون مؤذية في بعض الأحيان وتسبب التسمم وخصوصا الفسيخ بسبب عدم إعداده بطريقة صحيحة مما تتراكم عليه البكتيريا والجراثيم التي تسبب التسمم الغذائي، لذلك في شم النسيم ينصح باستبدال الفسيخ والرنجة بأسماك أخرى صحية تحتوى على الاوميجا 3 وبعض الفيتامينات الأخرى التي تعزز صحة الجهاز المناعى .

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فهى:

1: سمك السلمون، يعتبر سمك السلمون واحد من أفضل أنواع الأسماك الغنية بالأوميجا 3 والفيتامينات الأخرى التي تعزز صحة الجهاز المناعى وتحد من خطر الإصابة بالأمراض، فمن الممكن اعداده في المنزل وتناوله في شم النسيم مع الخضروات الورقية مثل الجرجير والخس.

2:المحار، من المأكولات البحرية التي تحتوى على أوميجا 3 والزنك وفيتامين ب12 وغيرها من الفيتامينات التي تعزز صحة الجسم .

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3:سمك السردين، يحتوى على فيتامين ب ود والعديد من الفيتامينات الأخرى التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى ويمكن اعداده بأكثر من طريق في المنزل.

4:الجمبرى ، وهو من المأكولات البحرية المفضلة عند الكثيرون ويحتوى على نسبة عالية من البروتين والبوتاسيوم والاوميجا 3 وغيرها من العناصر المغذية المفيدة لصحة الجسم.

5: سمك التونة، من أشهر أنواع الأسماك التي تحتوى على نسبة عالية من العناصر والفيتامينات الهامة لصحة الجسم والتي يفضلها الكثيرون.

ومع كل هذه الأنواع من الأسماك ينصح بتناول الخضروات التي تعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الامراض ومنها الطماطم الخيار الخس، وغيرها من الخضروات الهامة للجسم.