تعرّف على أسباب ألم الساق المزعج وأبرزها تشنّج العضلات المؤقت

الم الساق من المشاكل الصحية المزعجة التي تعيق الشخص عن ممارسة حياته بسهولة وتحدث معظم الام الساق بسبب الإفراط في الاستخدام أو الإصابات الطفيفة غالبًا ما يختفي الانزعاج في غضون فترة زمنية قصيرة ويمكن تخفيفه بالعلاجات المنزلية.

بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لألم الساق هي الحالات الطفيفة أو المؤقتة التي يمكن علاجها بسهوله وفقا لما ذكرة موقع HEALTHLINE

السبب الرئيسي لألم الساق هو التشنج العضلي أو التشنج الذي يُعرف غالبًا باسم عادة ما يتسبب التشنج في ألم حاد ومفاجئ عندما تنقبض عضلات الساق، غالبًا ما تشكل شد العضلات نتوءًا مرئيًا وصلبًا تحت الجلد قد يكون هناك بعض الاحمرار والتورم في المنطقة المحيطة.

قد يؤدي إرهاق العضلات والجفاف إلى تقلصات في الساق قد تتسبب بعض الأدوية بما في ذلك مدرات البول في تقلصات الساق لدى بعض الأشخاص.

غالبًا ما يكون ألم الساق علامة على الإصابة مثل ما يلي:

إجهاد العضلات هو إصابة شائعة تحدث عندما تمزق ألياف العضلات نتيجة للإطالة، ويحدث ذلك في العضلات الكبيرة مثل أوتار الركبة أو عضلات الفخذ.

التهاب الأوتار، وهى حبال سميكة تربط العضلات بالعظم، عندما تلتهب قد يكون من الصعب تحريك المفصل المصاب غالبًا ما يؤثر التهاب الأوتار على أوتار الركبة أو بالقرب من عظم الكعب.

قد تؤدي بعض الحالات الطبية إلى ألم في الساق وتشمل :

تصلب الشرايين هو تضيق وتصلب الشرايين بسبب تراكم الدهون والكوليسترول، الشرايين هي الأوعية الدموية التي تحمل الدم الغني بالأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

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عندما يكون هناك انسداد فإنه يقلل من تدفق الدم إلى أجزاء مختلفة من الجسم إذا لم تتلق أنسجة الساق كمية كافية من الأكسجين فقد يؤدي ذلك إلى ألم في الساق.

يحدث تجلط الأوردة العميقة (DVT) عندما تتكون جلطة دموية في وريد موجود بعمق داخل الجسم، الجلطة الدموية هي كتلة من الدم في حالة صلبة، عادة ما تتشكل جلطات الاوردة العميقة في أسفل الساق بعد فترات طويلة من الراحة في الفراش ، مما يتسبب في التورم وألم التشنج.

التهاب المفاصل : قد تتسبب هذه الحالة في التورم والألم والاحمرار في المنطقة المصابةغالبًا ما يصيب المفاصل في الركبتين والوركين.

النقرس: هو شكل من أشكال التهاب المفاصل يمكن أن يحدث عندما يتراكم الكثير من حمض اليوريك في الجسم عادة ما يسبب الألم والتورم والاحمرار في القدمين والجزء السفلي من الساقين.

الدوالي: هي عروق متضخمة ومتضخمة تتشكل عندما تمتلئ الأوردة بالدم بسبب عدم كفاءة الصمامات.

قد يسبب تلف الأعصاب في الساق خدرًا أو ألمًا أو وخزًا ويحدث في القدمين والجزء السفلي من الساقين نتيجة لمرض السكري.

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