هل كثرة التبول تدل على نوع الجنين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أبريل 2020 01:44 مساءً - مع بداية حدوث الحمل والاطمئنان على حدوثه، يبدأ التفكير في نوع الجنين، هل سيكون الجنين القادم ذكراً أو أنثى، ولذلك فالمرأة الحامل تفتح أذنيها للمعتقدات والخرافات، وتراقب كل ما يحدث معها من أعراض لعل أحدها يطمئنها على نوع جنينها القادم، علماً أنه ليس كل النساء يرغبن بالولد، فهناك الكثيرات يرغبن بالبنت " حبيبة أمها"، ولذلك فقد تابعت " الخليج 365 وطفلك" أهم المعتقدات حول نوع الجنين وأساسها العلمي ومنها كثرة التبول وعلاقتها بنوع الجنين حسبما أشارت الدكتورة ربى الرفاعي، إختصاصية النساء والولادة كالأتي. أعراض الحمل بعد غياب الدورة الشهرية تبدأ الحامل بالشعور بالتعب والإعياء.

الرغبة في النوم والشعور الدائم بالنعاس نتيجة لتغير الهرمونات وتحديداً زيادة مستوى هرمون البروجسترون في الدم.

تشعر الحامل بتحجر وثقل في الثديين.

كثرة التبول والشعور برغبة ملحة في دخول الحمام، وذلك بسبب تحبس السوائل في جسم المرأة وتغيرات الهرمونات في جسمها.

تبدأ الحامل بالشعور بأن حاسة الشم لديها قد أصبحت قوية، وأنها تشم روائح غير موجودة فعلاً. لماذا تحدث كثرة التبول أثناء الحمل؟ في الأشهر الثلاثة الاولى تكون هناك مشكلة أو ظاهرة كثرة التبول بسبب تغيرات هرمونات جسم الحامل.

وتكون من علامات الحمل الأكيدة، إضافة لشعور الحامل بالإنتفاخ والغازات.

في الأشهر الأخيرة من الحمل تكون زيادة عدد مرات التبول من الأعراض الطبيعية بسبب ضغط الجنين وكبر حجمه.

يبدأ الجنين في الشهور الأخيرة بالضغط على المثانة مما يسبب كثرة التبول.

وما دام الأمر لم يترافق بأي أعراض أخرى فلا داعي للقلق، وليس هناك علاقة بين كثرة التبول ونوع الجنين.

تذهب بعض المعتقدات إلى أن كثرة التبول تدل على الحمل بأنثى، والسبب أن الكثير من المقولات الشائعة تشير إلى أن المولودة الأنثى تكون محبة للرضاعة بكثرة وتتبول بكثرة على عكس المولود الذكر، وهذا ليس صحيحاً. Advertisements معتقدات عن كثرة التبول وارتباطه بنوعية طعام الحامل تعتقد بعض النساء أن كثرة التبول مع كثرة تناول الموالح أو إشتهاء الموالح يشير إلى حمل المرأة بولد.

وليس هناك علاقة بين كثرة التبول وتناول الحلويات والحمل ببنت كما تشير بعض المعتقدات الخاطئة.

طالما أن الحامل لا تعاني من تغير في لون ورائحة البول فليس هناك أي مشكلة، وكذلك لا علاقة بين لون البول ونوع الجنين، فقد يشير لون البول الأصفر الغامق لقلة شرب الماء عند الحامل.

والحامل التي تعاني من تقطع البول أثناء دخول الحمام لا يعني أنها سوف تضع بنتاً، ولكن ربما تعاني من إلتهابات في المسالك البولية ويجب علاجها، فقد تمتد إلى المهبل وتؤدي للولادة المبكرة.

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