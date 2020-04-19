ألغاز للصغار وأجوبتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 أبريل 2020 01:44 مساءً -

الأطفال اليوم يجلسون بالبيت، المدارس مؤجلة إلى أجل غير محدد، الأمهات في حالة من القلق والانزعاج بسبب الفراغ والنشاط وفرط الحركة التي يقوم به الأبناء داخل البيت دون تفريق بين مكان اللعب أو غرفة النوم، والبحث عن أوقات مشتركة بين الأم وأطفالها أصبح هو الشغل الشاغل؛ والألغاز هي إحدى الخليج 365" (مرحباً بيتي) تضع لنا الدكتورة إبتهاج طلبة الأستاذ بكلية الطفولة المبكرة عدداً من الألغاز تتخير منها الأم ما يتوافق وميول وسن طفلها وأسلوب تفكيرهالوسائل المثلى التي من الممكن أن تلجأ لها الأم لجذب انتباه طفلها ولتنشيط عقله وتحسين قدرته على التفكير للوصول إلى النتيجة المطلوبة، في إطار حملة "

أهمية الألغاز

بداية: الألغاز ليست وسيلة للعب والتسلية فقط؛ إنما هي مجموعة من المعلومات تدفع الطفل للتفكير والسؤال وتحليل كل كلمة سمعها الطفل من أمه عن اللغز حتى يصل إلى الحل النهائي، وهو لن يشعر بالراحة والهدوء إلا إذا قام بحل اللغز وفك غموضه، الألغاز تجمع بين استخدام العقل وبين قضاء وقت الفراغ فيما يفيد، لذلك اجعلي مشاركتك لطفلك ممتعة جذابة لك وله

كما أن الألغاز تساعد على تحسين الذاكرة وتزيد من التفكير والانتباه، وتساعد الطفل على زيادة ثقته بنفسه حالة استطاعته حل الفزورة بشكل صحيح، كما أنها ترفع من معدل الذكاء عند الطفل؛ فالذكاء ليس بكثرة الدراسة والقدرة على التحصيل، إنما باستخدام العقل ومحاولة البحث بداخله لوضع الإجابات عن أسئلة كثيرة

ألغاز المعلومات العامة

إذا كان هذا الشخص يبلغ من العمر 4 سنوات، وأخته تبلغ نصف عمره، فإذا أصبح عمر هذا الشخص مائة عام فما هو عمر الأخت؟ الجواب: 98 عاما

ما هو الشيء الموجود في الشتاء خمسة بينما في الصيف ثلاثة؟ الجواب: النقاط.

ما هو الشيء الذي لا يتبدل حتى لو دخل الماء؟ الجواب: الضوء.

من الذي أنذر قومه وهو لم يكن من الإنس ولا من الجن؟ الجواب: نملة سليمان.

ما هو السؤال الذي تكون إجابته دائماً مختلفة؟ الجواب: كم الساعة؟

ما الشيء الذي إذا أكلته كان كاملاً تستفيد منه، ولكن إذا أكلت نصفه ستموت ...الجواب: السمسم

الألغاز وسيلة لجذب الانتباه

امرأة لا تنجب أطفالاً فهل تنجب ابنتها أطفالاً، أم تكون مثل أمها؟ الجواب: الأم العقيم لا تنجب أطفالاً، إذ ليس لها بنات

أكلت فلفل فتفلفل فمي، كم فاء في ذلك؟ الجواب: لا يوجد أي فاء في كلمة ذلك

ما هو الشيء الذي يمشي ويقف وليس له أرجل؟الجواب: الساعة

هل تعرف ما هو لون النيل الأزرق؟الجواب: هو عديم اللون

شخص من التجار لو قمنا باقتلاع عينه طار، فمن ذلك الشخص؟ الجواب: عطار

هل تعرف اسم الشهر الذي لو حذف فيه أول حرف أصبح اسم فاكهة؟ الجواب: شهر تموز

ما هو الشيء الذي يتكلم بجميع لغات العالم؟ الجواب: هو الصدى

Advertisements

الألغاز تحسن القدرة على التفكير

ما هو الشيء الذي تأكل منه مع أنه لا يؤكل؟ الجواب: الطبق

هناك شيء ما يحبه أغلب الناس وله أشكال مختلفة في الطهي واسمه على لونه؟ الجواب: البيض

ما هو الشيء الذي لا يدخل إلا إذا ضُرب على رأسه؟ الجواب: ليس الإنسان أو الحمار، إنه المسمار

ما هو الشيء الموجود في كل شيء، يسير أمامك ولا تراه؟ الجواب: هو ليس بشبح أو عفريت إنه الهواء

ما هي أطول أية في القرآن؟ الجواب: هي الآية 282 من سورة البقرة

الشيء الذي تراه في الليل ثلاث مرات، وفي النهار مرة واحدة؟ الجواب: حرف اللام

يسير بلا رجلين ولا يدخل إلا بالأذنين فما هو؟ الجواب: الصوت

ثلاثة عبروا جسراً، الأول رأى الجسر ومشى عليه، والثاني رأى الجسر ولم يمش عليه، والثالث لم يرى الجسر ولم يمش عليه، كيف حصل ذلك؟ الجواب : امرأة حامل وترفع معها ولدها الصغيمن الذي يرى عدوه وصديقه بعين واحدة؟ الجواب: الأعور

ما هو الشيء الذي كلما زاد نقص؟ الجواب: الحفرة والعمر

ما هو الشيء الذي يكون أخضر في الأرض، ويكون أسود في السوق،ولونه أحمر في البيت؟ الجواب: الشاي

عائلة مؤلفة من 6 بنات وأخ لكل منهن، فكم عدد أفراد العائلة؟الجواب: 7 أفراد

ما هو الشيء الموجود في وسط مكة؟ الجواب: حرف الكاف

ما هو البيت الذي ليس فيه أبواب ولا نوافذ؟ الجواب: بيت الشعر

واحدة حلوة ومغرورة تلبس 100 تنورة من هي؟الجواب: هي الخسة

الألغاز تحمي طفلك من الفراغ وفرط الحركة

أخت خالك وليست خالتك الجواب: أمك

كلمة تتكون من 8 حروف ولكنها تجمع كل الحروف الجواب: الأبجدية

ما هو الشيء الذي تراه في الليل 3 مرات وفى النهار مرة واحدة؟ الجواب: حرف اللام

أين يقع البحر الذي لا يوجد به ماء؟ الجواب: على الخريطة

ما هو الشيء الذي له أربعة أرجل ولا يستطيع المشي؟ الجواب: الكرسي

ما هو الشيء الذي يستحيل كسره؟ الجواب: المبتدأ

ا