انت الان تتابع موضوع معلومات عن كريم باندرمال – Pandermal والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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كريم باندرمال يعمل عن طريق العمل على غشاء الخلية وقتل البكتيريا ، و منع نمو البكتيريا عن طريق وقف إنتاج البروتين الأساسي في الخلايا البكتيرية ، مع تثبيط نمو غشاء الخلية ، والحد من إنتاج المواد الكيميائية في الجسم التي قد تسبب الحساسية . وهو يحتوي على مادة ترايمسينزلون أسيتونيد وهي مادة سريعة الامتصاص تساعد في علاج الالتهابات .

استخدامات كريم باندرمال – Pandermal

يساعد في علاج العدوى الناتجة من الفطريات والبكتيريا ، ويستخدم في العلاج والسيطرة والوقاية وتحسين الأمراض والظروف والأعراض التالية:

الالتهابات البكتيرية.

حساسية الجلد .

. الالتهابات الجلدية.

عدوى الفطريات.

علاج الحكة الجلدية.

علاج تسلخات الجلد

طريقة الاستخدام :

يجب تنظيف المنطقة المُراد استخدامها قبل وضع الكريم.

وضع الكريم مرتين أو ثلاثة في اليوم .

يجب ترك الكريم على البشرة حتى تمتصه جيداً.

تفاعلات كريم باندرمال – Pandermal

قد يتفاعل كريم بانديرمال مع الأدوية والمنتجات التالية:

أكاربوز.

أمينوغليكوزيدات.

الأمفوتريسين.

أتراكوريوم.

كابريوميسين.

السيفالوسبورين.

سيانوكوبالامين.

السيكلوسبورين.

ديجوكسين.

دوكساكوريوم.

الأدوية الأخرى التي قد تسبب مشاكل عند استخدامها مع كريم باندرمال مثل : Digoxin و Acarbose و Amphotericin و Cyclosporin و Cyanocobalamin و Doxacurium و Atracurium و Capreomycin.

آثار جانبية لكريم باندرمال – Pandermal

الآثار التي تطرأ من كريم بانديرمال لاتحدث دائماً ، قد تكون بعض الآثار الجانبية نادرة ولكن قد تكون أيضاً خطيرة خاصةً إذا لم تختفي ، وهي تشمل

تقرحات جلدية.

توسيع الشعيرات الدموية.

حساسية حول الفم.

زيادة الحبوب في الوجه.

ظهور نمش في الوجه.

وفي حال الاستخدامات الكثيرة للكريم قد يسبب ترقق في الجلد.

احتياطات كريم باندرمال – Pandermal

قد تجعلك بعض هذه الحالات الصحية أكثر عرضةً للآثار الجانبية

تجنب الاقتراب من المرضى أو المصابين.

الحذر من المرضى الذين يعانون من مرض باركنسون.

التليف الكيسي.

عدم استعماله إذا كان يوجد حساسية من هذا الدواء أو أي محتوى آخر في الدواء.

الجفاف

عند استخدامه ، يجب على المرضى الاستمرار في استهلاك الماء بالكمية اللازمة لتجنب التسبب في إصابات الكلى ومشاكل السمع. يجب على المرضى الذين يتلقون آثارًا جانبية مثل الإسهال والقيء مراقبة حالة السوائل بعناية. قد تكون اختبارات وظائف الكلى المتكررة ضرورية مع تعديلات الجرعة إذا لزم الأمر.

مدرات البول العروية

لا ينصح باستخدامه مع مدرات البول العروية. يزيد الاستخدام المتزامن من خطر الآثار الجانبية مثل إصابات الكلى ومشاكل السمع. قبل الاستخدام المشترك ، يجب على المريض إبلاغ الطبيب بأنه يستخدم مدرات البول العروية. قد يكون تعديل الجرعة أو الدواء البديل ضروريًا في حالة ما تشير إليه اختبارات وظائف الكلى.

الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية

استخدام الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية مثل ديكلوفيناك ، أو الأسبرين مع كريم بانديرمال ينطوي على خطر إصابة الكلى. قد ينصح بتعديل الجرعة أو الأدوية البديلة. قد تشير أعراض مثل التورم ، وزيادة الوزن ، وزيادة العطش ، والتغيرات في تواتر التبول إلى بداية إصابة في الكلى ، ويجب مراقبتها وإبلاغ مستشار طبي في أقرب وقت ممكن.

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السيفالوسبورينات

استخدام مسحوق كريم بانديرمال مع السيفالوسبورين مثل سيفترياكسون ، سيفوتاكسيم يزيد من فرصة إصابة الكلى. تشير أعراض مثل التورم ، وزيادة الوزن ، وزيادة العطش ، والتغيرات في تواتر التبول إلى وجود خطر ، ويجب الإبلاغ عنها ويجب البحث عن التدخل الطبي. يمكن تحديد تعديل الجرعة أو الأدوية البديلة.

تركيب كريم باندرمال – Pandermal

المكونات النشطة التالية تتكون من الأملاح :

جراميسيدين.

نيومايسين.

نيستاتين.

تريامسينولون.

يتكون كريم بانديرمال من مواد فعالة ومواد غير فعالة ، فالمواد الفعالة تتمثل في كل 100 جرام من الكريم يحتوي على جراميسيدين بنسبة 0.025 ، وكذلك 0.1 جرام من تريامسينولون أسيتونيد ، بالإضافة إلى 0.416 جم من سلفات نيومايسين ، وعدد 10.000.000 وحدة دولية من نيستاتين ، أما المواد الغير فعالة فهي تشمل برافين لين أبيض ، كحول سيتوستيرويل ، ماء منقى ، ميثيل بارابين ، برافين سائل .

جرعة كريم باندرمال – Pandermal

سيتم تحديد الجرعة من قبل الطبيب وسيعتمد ذلك على عدد من العوامل بما في ذلك صحة المريض و وزنه وعمره إلى أي دواء آخر قد يكونون عليه وأي حالات طبية موجودة قد يواجهونها .

إذا كنت تستخدم الحقن ، فقد يضطر المريض إلى إجراء اختبارات معينة بانتظام بما في ذلك اختبار وظائف الكلى من أجل استخدام الدواء بأمان.

من أجل استخدام الدواء بأمان. متوفر في عبوة 15 غرام .

كريم باندرمال – Pandermal للتفتيح

يستخدم لتفتيح الأماكن المصابة بالإحمرار وهو مناسب لتفتيح المناطق الحساسة ؛ حيث تساعد مكوناته على تهدئة الجلد.

باندرمال – Pandermal لتسلخات جلد الأطفال

يستخدم كريم بانديرمال لمعالجة تسلخات جلد الأطفال التي تتخطى أعمارهم أكثر من سنة

يستخدم من مرتين إلى ثلاثة مرات يومياً على المنطقة المصابة يجب غسله بعد ساعتين من وضعه

كريم باندرمال – Pandermal لحب الشباب

يجب عدم استخدام الكريم للأشخاص الذين لديهم حب الشباب ذات الرؤوس الوردية K والتهابات الجلد حول الفم ومنع استخدامه على الأماكن المحاطة بالعين .

كريم باندرمال والحمل

لاينصح باستخدامه للحامل أو أثناء الرضاعة .

الفرق بين باندرمال بلس و باندرمال

الفرق هي قوة المادة الفعالة لذلك فإن كريم بانديرمال بلس أقوى فعالية من بانديرمال العادي

بدائل كريم باندرمال – Pandermal

المنتجات التي تحتوي على نفس التركيبة من المكونات النشطة وتعمل على نفس العدوى :

كريم Medacomb المصنعة من قبل Medpharma Pharm. & Chem.

كريم Ultraderm مصنع من شركة Arab Pharma Apm

يتم العثور على هذين النوعين بشكل شائع في السوق ويمكن استخدامه بشكل مريح كبديل لـ Pandermal

معلومات هامة عن الكريمات العلاجية

بعض الكريمات والمراهم تحتوي علي مواد فعالة قد يحدث لها امتصاص بداخل الجسم (مثل الكريمات التي تحتوي علي الكورتيزونات) لذلك يجب الإلتزام بالمدة الزمنية التي يقررها الطبيب.

قد يظن الكثيرين أن استخدام الكريمات والمراهم لا يوجد لها أعراض جانبية وهذا اعتقاد خاطئ حيث يحدث بعض الأعراض الجانبية عند استخدام الكريمات والمراهم أيضاً، ومن أهمها الطفح الجلدي والحكة والتهابات البشرة.

والحكة والتهابات البشرة. عند استخدام المستحضرات الطبية علي البشرة من الأفضل استفسار الطبيب أو الصيدلي ، عن مواعيد الاستخدام بدقة فبعض المستحضرات تعطي أثراً سلبياً عند استخدامها مع التعرض لأشعة الشمس.