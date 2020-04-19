انت الان تتابع موضوع معلومات عن قطرة Tobradex والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يحتوي توبراديكس Tobradex على مزيج من توبراميسين ، وديكساميثازون ، وتوبراميسين مضاد حيوي ، يستخدم لمعالجة الالتهابات البكتيرية ، أما ديكساميثازون هو الستيرويد ، ويستخدم ديكساميثازون العيون لعلاج التورم المرتبط بالالتهابات البكتيرية للعين.

ويستخدم Tobradex لعلاج الالتهابات البكتيرية ، أو التهاب العين ، ومتوفر كمرهم وتعليق سائل ، كما يمكن استخدام Tobradex أيضًا لأغراض أخرى غير تلك المدرجة في دليل الدواء هذا.

استخدامات قطرة TobraDex Eye Drops

تحتوي قطرة توبراديكس TobraDex Eye Drops على مجموعة من الأدوية المستخدمة لعلاج الحالات الالتهابية ، والالتهابات البكتيرية للجزء الخارجي من العين ، مثل التهاب الملتحمة ، والتهاب العنبية الأمامي المزمن ، وإصابة القرنية من حروق كيميائية ، أو إشعاعية ، أو حروق حرارية ، أو اختراق الأجسام الغريبة.

كما تستخدم قطرة Tobradex أيضًا لمنع الالتهاب والعدوى ، بعد جراحة اعتمام عدسة العين ، وتعمل قطرة TobraDex المطبقة على العين ، على تقليل الالتهاب والتورم الشائعة ، بعد أي صدمة في الأنسجة ويمكن أن تكون مؤلمة ، كما أنها تقلل من خطر العدوى في الحالات التي يكون فيها خطر العدوى مرتفعًا. [1]

فكما ذكرنا سابقًا تحتوي قطرة Tobradex على المضاد الحيوي توبراميسين وديكساميثازون الكورتيكوستيرويد المستخدمان في تركيبة لعلاج ومنع الالتهابات والعدوى البكتيرية ، في الجزء الخارجي من العين بعد جراحة إعتام عدسة العين ، حيث تتغلف عدسة العين ، ويسبب عدم وضوح الرؤية وتدهور الرؤية ، وهو ما لا يتحسن بالنظارات.

وتشكل إعتام عدسة العين عملية مرتبطة بالشيخوخة ، وغالبًا ما يمكن تسريعها ببعض الحالات مثل ارتفاع ضغط الدم وداء السكري ، ويمكن أن تحدث أيضًا بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية ، وعلاج إعتام عدسة العين هو الإزالة الجراحية للعدسة ، والتي يتم استبدالها بعدسة اصطناعية.

كيفية عمل قطرة TobraDex Eye Drops

تحتوي قطرة Tobradex على توبراميسين ، وهو مضاد حيوي ينتمي إلى مجموعة أمينوغليكوزيدات من المضادات الحيوية ، وديكساميثازون هو كورتيكوستيرويد صناعي مشابه ولكنه أقوى من الكورتيزول ، وهو كورتيكوستيرويد موجود بشكل طبيعي تنتجه الغدة الكظرية.

ويعمل Dexamethasone في قطرة Tobradex عن طريق تقليل الاستجابة الوعائية (الأوعية الدموية) ، والالتهابات الخلوية التي تثير الالتهاب ، عن طريق منع إنتاج المواد الكيميائية الالتهابية ، مثل البروستاجلاندين والليوكوترين من الخلايا الالتهابية ، ومنع هجرة الخلايا الالتهابية إلى الأنسجة الملتهبة.

وهذا يقلل من التورم والاحمرار والألم المرتبط بالالتهاب ، توبراميسين في TobraDex Eye Drops هو مضاد حيوي واسع النطاق ، يعمل عن طريق الارتباط مع الريبوسومات البكتيرية ، ومنع ترجمة الحمض النووي الريبي إلى بروتين مهم ، والذي يقتل البكتيريا في نهاية المطاف.

وقطرة Tobradex للاستخدام الموضعي فقط ، وممارسة آثارها المضادة للالتهابات ، والجراثيم محليًا في العين ، مع القليل من الإجراءات النظامية.[2]

تركيبة قطرة Tobradex

يحتوي TobraDex Eye Drops على المكونات النشطة توبراميسين 0.3 ٪ (3 ملغ / مل) مضاد حيوي ، وديكساميثازون 1 ٪ (1 ملغ / مل) كورتيكوستيرويد صناعي ، يتم استخدامهما معًا لعلاج ومنع الالتهاب والعدوى في العين.

كما أنها تحتوي على كلوريد البنزالكونيوم الحافظة 0.01٪ ، وأيضا إيديتات الصوديوم ، الماء النقي ، كلوريد الصوديوم ، كبريتات الصوديوم اللامائية ، حمض الكبريتيك و / أو هيدروكسيد الصوديوم ، لضبط الأس الهيدروجيني ، تيلوكسبول.

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الآثار الجانبية لقطرة Tobradex

تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لقطرة Tobradex ، تهيج ، ألم ، حكة ، احمرار ، عيون دامعة ، انزعاج ، شعور بشيء في العين ، عدم وضوح الرؤية ، جفاف العين ، ارتفاع ضغط العين ، تأخر الشفاء في العين.

تعليمات هامة لاستخدام قطرة Tobradex

1- لا يستخدم توبراديكس إذا كان لديك عدوى فيروسية ، أو فطرية في العين ، مثل الهربس ، أو اللقاح أو الحماق ، حيث يتم استخدامها لعلاج الالتهابات التي تسببها البكتيريا فقط ، ولا تستخدم توبراديكس للالتهابات الفطرية للعين.

2- أخبر طبيبك إذا كان لديك حساسية ، من أي من المضادات الحيوية أمينوغليكوزيد ، بما في ذلك الجنتاميسين ، الستربتوميسين ، التوبراميسين ، وغيرها ، فهذا قد يسبب رد فعل تحسسي لتوبراديكس.

3- من غير المعروف ما إذا كان توبراديكس سيؤذي الجنين ، فلا تستخدم توبراديكس دون التحدث مع طبيبك إذا كنتي حاملاً ، كما أنه من غير المعروف ما إذا كان توبراميسين ، أو ديكساميثازون يمر في حليب الثدي ، فلا تستخدمي هذا الدواء دون التحدث مع طبيبك ، إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية.

كيفية استخدام قطرة Tobradex

يجب عليك استخدام قطرة TobraDex للعين عن طريق هز الزجاجة جيدًا ، وإمالة رأسك للخلف ، وسحب الجفن السفلي لتشكيل الحقيبة ، ووضع 1-2 قطرات في كيس الملتحمة هذا.

يجب عليك تطبيق قطرة TobraDex للعين كل 4-6 ساعات أثناء الاستيقاظ ، ومع ذلك ، قد يزيد طبيبك هذا إلى كل ساعتين خلال الـ 48 ساعة الأولى.[3]

إذا كنت ترتدي عدسات لاصقة ، فيجب إزالتها قبل إضافة TobraDex Eye Drops في عينك وعلى الرغم من أنها قد تسبب عدم وضوح الرؤية عند إضافتها ، فسوف يتضح ذلك.

مدة استخدام TobraDex Eye Drops

يجب أن تستمر في تناول قطرات TobraDex للعين لمدة 14 يومًا على الأقل ، ولكن لمدة لا تزيد عن 24 يومًا ، وإذا تحسنت أعراضك ، قلل من تكرارها ولكن قلل الجرعة تدريجيًا بدلاً من التوقف فجأة.

في حال نسيان جرعة TobraDex Eye Drops

إذا نسيت جرعة من TobraDex Eye Drops ، فقم بتطبيقها بمجرد أن تتذكرها ، إلا إذا كان الوقت قد حان لتطبيق الجرعة التالية ، فتجاوز الجرعة الفائتة ، ولا تضع جرعة مضاعفة.

طريقة تخزين TobraDex Eye Drops

يجب تخزين قطرات العين TobraDex ، في أقل من 25 درجة مئوية ، في مكان بارد وجاف.

الأدوية أو المكملات الغذائية التي تتفاعل مع قطرة TobraDex

لم يتم العثور على معلومات حول التفاعلات الدوائية المحتملة ، مع قطرات العين من التوبراميسين ومع ذلك ، نظرًا لأن استخدام المستويات العلاجية لقطرات توبراميسين للعين ، لا يؤدي إلى مستويات ذات مغزى سريريًا من الدواء في الدم ، فإن إمكانية التفاعل مع الأدوية الأخرى منخفضة نسبيًا.[4]

لذا يجب على المرضى الذين يستخدمون قطرات العين الأخرى ، أو أولئك الذين يعانون من حالات سابقة للعين مراجعة طبيبهم ، أو الصيادلة قبل استخدام قطرات طب التوبراميسين العينية.