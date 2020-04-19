الجلوس طويلا يهددك بجلطة الساق

الأحد 19 أبريل 2020

قالت الجمعية الألمانية لطب الأوعية الدموية إن الجلوس لمدة طويلة بسبب العمل من المنزل خلال فترة تفشي فيروس كورونا ترفع خطر الإصابة بجلطة الساق.



وأوضحت الجمعية أن الجلوس لمدة طويلة يؤدي إلى تكدس الدم في السيقان، ومن ثم انسداد الأوعية، ما يمهد الطريق للإصابة بجلطة الساق، والتي تتمثل أعراضها في تورم السيقان والشعور بآلام بها وتحول لون الجلد إلى اللون الأزرق.

ويرتفع خطر الإصابة بجلطة الساق لدى الأشخاص الذين يعانون من البدانة أو دوالي الساقين أو قصور القلب، وكذلك الأشخاص الذين أصيبوا من قبل بجلطة الساق.

ومن أبرز أعراض جلطات الساق احمرار الجلد، ارتفاع درجة حرارة الجسم، ألم في القدم والساق، والتورم.

ولتجنب هذا الخطر ينبغي تنشيط الدورة الدموية في الساقين من خلال دمج الأنشطة الحركية خلال الحياة اليومية، كصعود الدرج بدلا من استخدام المصعد، وممارسة تمارين اللياقة البدنية، كما يمكن ارتداء الجوارب الضاغطة.

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وهناك عدة طرق للوقاية من الإصابة بجلطات الساق هي:

1- ممارسة التمارين الرياضية باستمرار لتنشيط الدورة الدموية، ومن الأفضل ممارسة المشي لمدة نصف ساعة يوميا.

2- عدم الجلوس لفترات طويلة بشكل متواصل، والحرص على الحركة من فترة لأخرى.

3- التخلص من الدهون والوزن الزائد.

4- التقليل من الطعام الغني بالدهون والسعرات الحرارية.

5- الابتعاد عن التدخين بكل أنواعه، حيث تسهم منتجات التبغ في حدوث الجلطات الدموية.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في تخفيف المتاعب تنصح الجمعية الألمانية لطب الأوعية الدموية بضرورة زيارة الطبيب فورا.