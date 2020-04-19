شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية توصى بالامتناع عن التدخين والتغذية السليمة خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب شهررمضان وضعت منظمة الصحة العالمية، بعض الخطوات الهامة للتمتع بصحة جيدة خلال شهر رمضان فى ظل انتشار فيروس كورونا، وأهم هذه الخطوات هو تناول نظام غذائي صحي خلال شهر رمضان، من أجل تغذية سليمة، والحفاظ على رطوبة الجسم للتمتع بصحة جيدة خلال الشهر الكريم.

تناول الأطعمة الصحية..

وقالت المنظمة، يجب على الناس تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الطازجة، و الأطعمة غير المصنعة كل يوم، وشرب الكثير من الماء.

الامتناع عن التدخين

لا ينصح بتدخين التبغ بأي حال من الأحوال، خاصة خلال شهر رمضان فى ظل انتشار فيروس كورونا "COVID-19"، موضحة أن المدخنون قد يعانون بالفعل من أمراض الرئة، والتى تصبح ضعيفة عند انتشار فيروس كورونا، مما يزيد بشكل كبير من خطر الاصابة بالفيروس عند تدخين السجائر، فان الأصابع الملوثة أثناء التدخين ربما تلمس الشفاه التي تزيد من احتمالية دخول الفيروس إلى الجهاز التنفسي، كما أن الشيشة، تجعل انتقال الفيروس أكثر سهولة، وذلك من خلال مشاركة الخراطيم، و مياة الشيشة، والمبسم، مما يكون من السهل الاصابة بفيروس كورونا.

شجع النظافة الصحية..

المسلمون يتوضأون قبل كل صلاة، مما يساعد على النظافة الشخصية، لذلك تأكد من أن مرافق غسل اليدين بالصابون والماء، مع توافر المناديل الورقية، كما يجب التخلص الآمن من النفايات، مع تشجيع استخدام سجادة الصلاة الشخصية فى اى مكان، حافظ على التباعد بين الأشخاص.