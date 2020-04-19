شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل.. خبير بريطاني ينتقد أداء بلده فى طريقة التصدى لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر خبير كبير في الصحة العامة، اليوم من أن بريطانيا قد تعاني من 40 ألف حالة وفاة، بسبب فيروس كورونا في الموجة الأولى من تفشي المرض، كما انتقد البروفيسور أنتوني كوستيلو، من جامعة لندن، طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة، قائلاً إن رد الفعل "بطيء للغاية".



توقعات بارتفاع وفيات كورونا

وقالت صحيفة ديلى ميل "، توفي ما يقرب من 14000 شخص في بريطانيا بسبب فيروس كورونا "COVID-19 "" ، في المستشفيات، ولكن يُخشى أن يكون عدد القتلى الحقيقي أعلى بسبب التأخير في التسجيل وعدم تضمين الوفيات في دور الرعاية، فقط الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا كانت لديها المزيد من الوفيات.



توقعات بارتفاع الوفيات

وأضاف، وهو يقدم أدلة للنواب اليوم، إن بريطانيا قد تتعرض لعشرات الآلاف من الوفيات الإضافية قبل انتهاء الموجة الأولى من العدوى الفتاكة.

ومع ذلك، قال البروفيسور كوستيلو، وهو مسؤول سابق في منظمة الصحة العالمية، في مقابلة صحفية، إن المملكة المتحدة، قد تتعرض لما يصل إلى 10موجات من فيروس كورونا.

تم إخبار النواب أيضًا بأن موظفي الرعاية الصحية "قلقون حقًا" بشأن سلامة المرضى الذين يتعرضون للخطر إذا كان العمال منتشرون بشكل ضعيف للغاية.

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وقد أثيرت أسئلة حول سياسة فحص فيروس كورونا في المملكة المتحدة، بعد أن ظهر أن 15 ألف شخص يسافرون إلى بريطانيا دون اختبارات كل يوم.

أدى تفشي المرض، الذي بدأ انتشاره على الأراضي البريطانية في 28 فبراير، قبل شهر تقريبًا من قيام الحكومة بإغلاق المملكة المتحدة، إلى مقتل 13729 بريطانيًا.

ولكن يُخشى أن يرتفع عدد القتلى الحقيقي بنسبة تصل إلى 50 %، بسبب التأخير في تسجيل الوفيات في المستشفيات، وعدم إدراج الوفيات بدور الرعاية.

توقع علماء عالميون، أن تشهد المملكة المتحدة أكثر من 60 ألف حالة وفاة، وأن تكون الدولة الأكثر تضررا في أوروبا،كما حذر البروفيسور كوستيلو، من أن بريطانيا قد تواجه عدة موجات أخرى من فيروس كورونا COVID-19 .

وأشار البروفيسور أنتوني كوستيلو، من جامعة لندن إلى دراسة هولندية، وجدت أن 3 % فقط من الأشخاص البريطانيين الذين كونوا أجسامًا مضادة، وهي مواد يصنعها الجسم استجابة للعدوى.