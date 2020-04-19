شكرا لقرائتكم خبر عن النيوزويك.. تجربة يابانية تثبت قدرة دوائين على سلبية كورونا فى الاختبارات المعملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وتظهر الدراسة على موقع bioRxiv ولم تتم مراجعة النظراء من قبل خبراء آخرين للتصديق على النتائج ، لذا يجب أن تؤخذ النتائج بحذر.

قام الفريق، بقيادة هيروفومي أوهاشي ، من المعهد الوطني للأمراض المعدية في طوكيو وفقا لما نشرته مجلة " newsweek" الأمريكية، بفحص لجنة تضم أكثر من 300 دواء تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل هيئات مثل إدارة الغذاء والدواء والوكالة الأوروبية للأدوية.



مزج دوائين

ووجد الباحثون اثنين من الأدوية يبدو أنهما يتمتعان بنشاط أقوى مضاد للفيروسات في زراعة خلايا كورونا ، وهي عملية تنمو فيها الخلايا في ظروف خاضعة للرقابة، مقارنة بالعقاقيرالأخرى التي تجري تجربتها حاليًا كعلاجات COVID-19.

Advertisements

بعد تحديد العقارين ، قاموا بتنفيذ نماذج حاسوبية لإظهارأن دواء "نيلفينافير" يوقف تكاثر الفيروس، ودواء "سيفارانثين" يوقف عن الارتباط بالخلايا ودخولها، مما قد يتنبأ بقدرة العقاقير على الإزالة الفيروسية.

"أدى الجمع بين Nelfinavir / Cepharanthine إلى تعزيز فعاليتها المتوقعة للسيطرة على الانتشار الفيروسي، لتحسين كل من تطور المرض وخطر انتقاله



صورة ضوئية من الخبر

وأوضح الفريق الطبى اليابانى، أن النتائج التي توصلوا إليها هي نتائج أولية، وسيتطلب الأمر مزيدًا من البحث لتأكيد الآليات التي يبدو أنها تقف وراء قدرة كلا الدوائين على إيقاف فيروس كورونا، وخلصوا إلى أن نلفينافير وسيفارانثين يستهدفان خطوات مختلفة في دورة الحياة الفيروسية، التى قد تدعم تطوير علاجات مركبة متعددة الأدوية لعلاج COVID-19".

وفي الوقت الحاضر، لا توجد علاجات معتمدة خاصة بـ COVID-19، حيث يتم اختبار العديد من المرشحات العلاجية حاليًا في التجارب السريرية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هيدروكسي كلوروكوين، وفافيبيرافيروريمديسيفير.

يذكر أن فيروس كورونا قد تسبب منذ ظهوره لأول مرة في ديسمبر من العام الماضي، فى أكثرمن مليوني حالة إصابة بالفيروس منذ اكتشافه ومن بين هؤلاء، مات حوالي 150 ألف شخص.