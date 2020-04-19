عشان متنزلش كتير فى العزل المنزلى..أدوات وعلاجات لازم تكون فى صيدلية بيتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مد حظر التجوال والخضوع لإجراءات العزل المنزلى للحد من انتشار فيروس كورونا يحرص الكثيرون على شراء جميع احتياجاتهم فى المنزل لمنع الاختلاط والنزول كثيرا، وبعيدا عن احتياجات الطعام والشراب فأنت بحاجة إلى شراء المستلزمات الطبية فى المنزل لكى توفر عليك الذهاب للصيدلية باستمرار ، وحسب ما ذكره موقع nap فهناك بعض الأدوية والاسعافات الأولية التى يجب أن تكون فى بيتك أثناء العزل المنزلى وهى: 1: يجب أن يكون فى صيدلية منزلك مطهر للجروح فى حالة الإصابات. 2: قطن وشاش طبى من الأساسيات فى منزلك لربط الجروح وتعقيمها جيدا قبل حدوث أى مضاعفات. 3:مسكن للألم سواء كان اقراص أو مرهم للجروح . 4: غسول الفم والمضمضة التى تحارب الفيروسات والبكتيريا وتحد من ألم والتهاب اللثة. 5:مرهم للحروق والجروح. 6:رباط ضاغط وذلك فى حالة الاصابة بالتواء اليدين والقدمين. 7:أدوية خافضة للحرارة للأطفال والكبار، حتى لا تحتاجى للذهاب للمستشفى دائما. 8:أدوية لعسر الهضم واضطرابات الجهاز الهضمى، وخصوصا لما يعانون من مشاكل المعدة. Advertisements 9:أدوية للاسهال والامساك سواء للاطفال أو الكبار. 10:أدوية للصداع وتسكين الألم. 11:فى حالة مرضى الضغط والسكر فلا بد من توفير جهاز لقياس الضغط وجهاز لقياس السكر باستمرار بدلا من الذهاب للصيدلية والمستشفى يوميا. 12:قطرة معقمة للعين فى حالة تعرضها لالتهاب بسبب التعقيم المستمر للمنزل. 13: ترمومتر، لقياس درجة الحرارة فى المنزل.

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