شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ازاى تحمى نفسك من عدوى كورونا إذا كنت صيدلانيا أو طبيبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط تفشى وباء فيروس كورونا يعد الطريقة الأفضل للوقاية من العدوى هي البعد المجتمعى والعزله الذاتية وعدم الخروج من المنزل إلا في حاله الضرورة لشراء احتياجات المنزل أو الأدوية من الصيدلية مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية عند التواجد بهذه الأماكن التي يتردد عليها الكثيرين لمنع انتقال عدوى كورونا.

ووفقا لإرشادات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC يجب على كل من يدخل الصيدلية أو الأطباء الصيادله ارتداء غطاء للوجه ولكن يجب الحذر وعدم وضع أغطية الوجه القماشية على وجه الأطفال الصغار أقل من عمر سنتين أو أي شخص يعاني من صعوبة في التنفس أو يكون فاقدًا للوعي أو عاجزًا أو غير قادر على إزالة القناع دون مساعدة.

ويجب على الصيادلة وفنيو الصيدلة دائمًا ارتداء قناع الوجه أثناء وجودهم في الصيدلية أثناء الاختلاط مع المترددين على الصيدلية.

كما أن هناك اعتبارات خاصة للصيدليات الموجودة داخل المستشفيات لتقليل مخاطر التعرض للفيروس وتقليل المخاطر للعملاء خلال جائحة فيروس كورونا كجزء من نظام الرعاية الصحية .

وتلعب الصيدليات دورًا مهمًا في توفير الأدوية للجمهور من المهم ضمان استمرار وظيفة الصيدليات أثناء جائحة فيروس كورونا خلال الوباء، يمكن لموظفي الصيدلة تقليل مخاطر التعرض للفيروس وتقليل المخاطر للعملاء باستخدام مبادئ الوقاية من العدوى .

Advertisements

أهمها تنفيذ الاستخدام الشامل لأغطية الوجه يمكن للأفراد الذين ليس لديهم أعراض الفيروس التاجي أو الذين لا تظهر عليهم الأعراض نقل الفيروس إلى الآخرين قبل ظهور الأعراض. هذا يعني أن الفيروس يمكن أن ينتشر بين الأشخاص الذين يتفاعلون عن قرب على سبيل المثال ، التحدث أو السعال أو العطس حتى إذا لم يكن هؤلاء الأشخاص يعانون من أعراض.

يجب على كل من يدخل الصيدلية أن يرتدي غطاء وجه للوقاية من العدوى حيث يوصي مركز السيطرة على الأمراض الأشخاص الذين يدخلون الأماكن العامة حيث يصعب الحفاظ على تدابير أخرى للتمييز الاجتماعي على سبيل المثال محلات البقالة والصيدليات بارتداء غطاء من القماش

كما يجب توفير معقم اليدين الذي يحتوي على 60٪ كحول على الأقل في الصيدليات لاستخدامه من قبل العملاء والحصول على ما يكفي وسهل من الصابون والماء أو معقم اليدين للموظفين.

ضرورة أن يقوم الصيادلة بتقديم تفاصيل الوصفة الطبية عبر الهاتف أو إلكترونيًا لمنع الاختلاط، يجب أن تضع الصيدلية إجراءات لتجنب التعامل مع الروشتات الورقية، تجنب لمس الأشياء التي تم التعامل معها من قبل العملاء.

إذا كان يجب أن يتم نقل العناصر يجب على موظفي الصيدلة غسل أيديهم بعد ذلك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو استخدام مطهر اليد الذي يحتوي على الكحول يحتوي على 60 ٪ على الأقل من الكحول، يجب عليهم دائمًا تجنب لمس أعينهم أو أنفهم أو فمهم بأيديهم غير المغسولة، كما يجب استخدم الإستراتيجيات لتقليل الاتصال الوثيق بين العاملين بالصيدلية