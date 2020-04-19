شكرا لقرائتكم خبر عن س وج ..كل ما تريد معرفته عن مرض السكر عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن مرض السكر مرتبط بكبار السن ولكن هناك عدد كبير من الشباب والأطفال يصابون به ، نظرا لعوامل مختلفة وهنا لا بد من اتباع بعض الإرشادات للتعامل والتعايش مع المرض، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن مرض السكر عند الأطفال وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

س: ما هي أسباب الإصابة بمرض السكر عند الأطفال؟

ج:لا يوجد سبب محدد للإصابة بمرض السكر ولكن هناك عوامل تزيد من خطر الإصابة بالمرض وهى:

1: العوامل الوراثية لها دور كبير ف الإصابة بمرض السكر ، فإذا كان أحد الابوين مصاب بالمرض فينتقل للأطفال.

2: الإصابة بالسمنة المفرطة تزيد من الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.

3:اتباع عادات غذائية خائطة تؤثر على صحة الجسم وعلى الانسولين مما تعرض الطفل للإصابة بمرض السكر.

س: ما هي اعراض الإصابة بمرض السكر عند الأطفال؟

ج:

1: الشعور بالعطش الشديد والمستمر طوال اليوم.

2:الشعور بالتعب والارهاق الشديد.

3:ألم شديد في البطن.

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4:كثرة التبول وخصوصا أثناء الليل.

5: عدم القدرة على بذل مجهود.

س: ما هي أبرز النصائح للوقاية من مرض السكر عند الأطفال؟

ج:

1: ينصح بالاهتمام بالتغذية السليمة ومنها الاكثار من تناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم والجهاز المناعى.

2:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية التي تعزز صحة الطفل وتحميه من الإصابة بمرض السكر.

3:عدم الاكثار في تناول الحلويات والاطعمة التي تحتوى عل دهون.

4:الابتعاد عن الضغط العصبى والاكتئاب فهى من العوامل النفسية التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر.