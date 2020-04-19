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شكرا لقرائتكم خبر عن س وج ..كل ما تريد معرفته عن مرض السكر عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن مرض السكر مرتبط بكبار السن ولكن هناك عدد كبير من الشباب والأطفال يصابون به ، نظرا لعوامل مختلفة وهنا لا بد من اتباع بعض الإرشادات للتعامل والتعايش مع المرض، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن مرض السكر عند الأطفال وفقا لما ذكره موقع mayoclinicس: ما هي أسباب الإصابة بمرض السكر عند الأطفال؟
ج:لا يوجد سبب محدد للإصابة بمرض السكر ولكن هناك عوامل تزيد من خطر الإصابة بالمرض وهى:
1: العوامل الوراثية لها دور كبير ف الإصابة بمرض السكر ، فإذا كان أحد الابوين مصاب بالمرض فينتقل للأطفال.
2: الإصابة بالسمنة المفرطة تزيد من الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.
3:اتباع عادات غذائية خائطة تؤثر على صحة الجسم وعلى الانسولين مما تعرض الطفل للإصابة بمرض السكر.س: ما هي اعراض الإصابة بمرض السكر عند الأطفال؟
ج:
1: الشعور بالعطش الشديد والمستمر طوال اليوم.
2:الشعور بالتعب والارهاق الشديد.
3:ألم شديد في البطن.
4:كثرة التبول وخصوصا أثناء الليل.
5: عدم القدرة على بذل مجهود.
س: ما هي أبرز النصائح للوقاية من مرض السكر عند الأطفال؟
ج:
1: ينصح بالاهتمام بالتغذية السليمة ومنها الاكثار من تناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم والجهاز المناعى.
2:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية التي تعزز صحة الطفل وتحميه من الإصابة بمرض السكر.
3:عدم الاكثار في تناول الحلويات والاطعمة التي تحتوى عل دهون.
4:الابتعاد عن الضغط العصبى والاكتئاب فهى من العوامل النفسية التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر.
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