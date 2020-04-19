شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعراض لنقص المغنيسيوم بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقص المغنيسيوم ، المعروف أيضًا باسم نقص مغنيسيوم الدم ، من المشاكل الصحية التى غالبًا ما يتم تجاهلها، ففي بعض الحالات ، قد لا يتم تشخيص نقص المغنسيوم، نظرًا لأن العلامات الواضحة لا تظهر عادةً حتى تصبح مستوياتك شديدة الانخفاض.

وتشمل المشاكل الصحية المرتبطة بفقدان المغنيسيوم وفقا للموقع الطبى " healthline"، تشمل مرض السكري وسوء الامتصاص والإسهال المزمن ومرض الاضطرابات الهضمية ومتلازمة العظام الجائعة.

وفيما يلى نعرض فى التقرير التالى، أبرز الأعراض التى قد تدل على لنقص المغنيسيوم فى الجسم.



1. تشنج العضلات 1. تشنج العضلات تشنجات وتقلصات العضلات هي علامة واضحة من علامات نقص المغنيسيوم، ففي أسوأ الأحوال، قد يتسبب النقص في حدوث نوبات من التشنجات، حيث يعتقد العلماء أن هذه الأعراض ناتجة عن زيادة تدفق الكالسيوم إلى الخلايا العصبية، مما يؤدي إلى فرط إثارة أو تحفيز أعصاب العضلات .

في حين أن المكملات الغذائية قد تخفف من تشنجات العضلات لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص، خلصت مراجعة طبية واحدة إلى أن مكملات المغنيسيوم ليست علاجًا فعالًا لتشنجات العضلات عند كبار السن، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات في مجموعات أخرى.

ولكن أيضا قد تكون تشنجات العضلات اللاإرادية ، لها أسباب أخرى عديدة. على سبيل المثال ، قد يكون سببها الإجهاد أو الإفراط في تناول الكافيين، وقد تكون أيضًا أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية أو أحد أعراض مرض عصبي ، مثل اعتلال الأعصاب أو مرض الخلايا العصبية الحركية.



2. الاضطرابات النفسيةالاضطرابات النفسية هي نتيجة أخرى محتملة لنقص المغنيسيوم، وتشمل هذه اللامبالاة ، التي تتميز بالخدر العقلي أو نقص العاطفة، وقد يؤدي النقص المتفاقم إلى الهذيان والغيبوبة. 2. الاضطرابات النفسيةالاضطرابات النفسية هي نتيجة أخرى محتملة لنقص المغنيسيوم، وتشمل هذه اللامبالاة ، التي تتميز بالخدر العقلي أو نقص العاطفة، وقد يؤدي النقص المتفاقم إلى الهذيان والغيبوبة.

بالإضافة إلى ذلك ، ارتبطت دراسات الرصد بمستويات منخفضة من المغنيسيوم مع زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب ، وتكهن العلماء أيضًا بأن نقص المغنيسيوم قد يعزز القلق ، لكن الأدلة المباشرة غير موجودة، وباختصار ، يبدو أن نقص المغنيسيوم قد يسبب اختلال وظيفي عصبي ويعزز المشاكل العقلية لدى بعض الناس.

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3. هشاشة العظامهشاشة العظام هي اضطراب يتميز بضعف العظام وزيادة خطر كسرها ، حيث يتأثر خطر الإصابة بهشاشة العظام بعوامل عديدة، وتشمل هذه الشيخوخة ، وعدم ممارسة 3. هشاشة العظامهشاشة العظام هي اضطراب يتميز بضعف العظام وزيادة خطر كسرها ، حيث يتأثر خطر الإصابة بهشاشة العظام بعوامل عديدة، وتشمل هذه الشيخوخة ، وعدم ممارسة الرياضة وقلة تناول الفيتامينات D و K.

ومن المثير للاهتمام أن نقص المغنيسيوم هو أيضًا عامل خطر لهشاشة العظام، فقد يضعف نقص العظام بشكل مباشر، ولكنه يقلل أيضًا من مستويات الكالسيوم في الدم.

وتؤكد الدراسات على الفئران أن نقص المغنيسيوم الغذائي يؤدي إلى انخفاض كتلة العظام، وعلى الرغم من عدم إجراء مثل هذه التجارب على الأشخاص ، فقد ربطت الدراسات تناول القليل من المغنيسيوم مع انخفاض كثافة المعادن في العظام. 4. التعب وضعف العضلات 4. التعب وضعف العضلات التعب حالة تتميز بالإرهاق الجسدي أو الذهني أو الضعف، وهو عرض آخر لنقص المغنيسيوم، ولكن ضع في اعتبارك أن كل شخص يصبح مرهقًا من وقت لآخر، وهذا يعني ببساطة أنك بحاجة إلى الراحة ومع ذلك ، قد يكون التعب الشديد أو المستمر علامة على وجود مشكلة صحية.

بما أن التعب هو عرض غير محدد ، فمن المستحيل تحديد سببه ما لم يكن مصحوبًا بأعراض أخرى، مثل ضعف العضلات المعروف أيضًا باسم الوهن العضلي، يعتقد العلماء أن الضعف ناتج عن فقدان البوتاسيوم في خلايا العضلات ، وهي حالة مرتبطة بنقص المغنيسيوم .



5. ارتفاع ضغط الدم 5. ارتفاع ضغط الدم تظهر الدراسات على الحيوانات أن نقص المغنيسيوم قد يزيد من ضغط الدم ويعزز ارتفاع ضغط الدم ، وهو عامل خطر قوي لأمراض القلب، بينما تفتقر الأدلة المباشرة إلى البشر ، تشير العديد من الدراسات القائمة على الملاحظة إلى أن انخفاض مستويات المغنيسيوم أو سوء تناول النظام الغذائي قد يرفع ضغط الدم.

وخلصت العديد من المراجعات إلى أن مكملات المغنيسيوم قد تخفض ضغط الدم ، خاصة عند البالغين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم