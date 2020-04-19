شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب التهاب المرارة وعلامات الإصابة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب المرارة من المشاكل الشهيرة التي يتعرض لها الكثيرون وتؤثر على حالتهم الصحية ، فالمرارة عبارة عن كيس صغير على شكل الكمثرى يقع تحت الكبد وله دور كبير في تخزين الصفرا التي ينتجها الكبد وتمريرها في الأمعاء الدقيقة.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن التهاب المرارة من أكثر الامراض شيوعا وهو عبارة عن خلل والتهاب يصيب المرارة ويسبب الم شديد في البطن، وهناك أسباب عديدة للإصابة بالتهاب المرارة وهى:

أسباب الإصابة بالتهاب المرارة

1:قد يكون سبب التهاب المرارة هو وجود حصوات بالمرارة أدت لالتهاب شديد بها.

2:الإصابة بأورام في المرارة قد تسبب الالتهاب الشديد.

3:الإصابة بالتهابات في الكبد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المرارة.

4:الإصابة بانسداد القناة الصفراوية تسبب التهابات وحصوات شديدة في المرارة.

5:التهابات شديدة في البنكرياس أدت لالتهاب المرارة.

6:السمنة المفرطة من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المرارة.

Advertisements

7:مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المرارة.

8:الافراط في تناول الادوية التي تحتوى على نسبة عالية من هرمون الاستروجين.

9:الاصابة بمرض كرون يزيد من خطر الإصابة التهاب المرارة.

وهناك بعض الاعراض التي تدل على الإصابة بالتهاب المرارة ومنها

أعراض الإصابة بالتهاب المرارة

1: الإصابة بالحمى وارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم.

2: الإصابة بالغثيان والقئ.

3:شحوب الوجه والشعور بالتعب والارهاق الشدي.

4: ألم شديد فى البطن وعدم القدرة على التحمل.