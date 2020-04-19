شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار الملح عند الإفراط في تناوله عديدة منها ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضرار الملح يمكن أن تحدث بسبب الإفراط في تناوله، ويعرف الملح أيضًا باسم كلوريد الصوديوم، ويوفر الملح لجسمك الصوديوم، وهو ضروري لوظيفة العضلات المناسبة وتنظيم كمية الماء في الجسم، ويجب أن يكون متوسط ​​تناول الصوديوم اليومي 1500 ملليجرام، في حين أن الحد الأقصى له هو 2300 ملليجرام، في هذا التقرير نتعرف على اضرار الملح، وفقاً لموقع sfgate.

اضرار الملح

اضرار الملح تظهر بوضوح عند الافراط في تناوله ووضعه على طعامك ومن بين اضرار الملح ما يلي:

ارتفاع ضغط الدم

الإفراط في تناول الصوديوم يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وإذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، فإن تقليل تناول الملح يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

-احتباس السوائل

يُعرف أيضًا باسم الوذمة، يحدث احتباس السوائل عندما تتراكم السوائل الزائدة في الجسم، بما في ذلك الجلد، يمكن أن تحدث هذه الحالة بسبب التغيرات الهرمونية والطقس الحار وكمية الملح العالية.

ومن أعراضها تورم في اليدين والكاحلين والقدمين والشعور بالتصلب أو الألم، ويمكن أن يساعد تقليل تناول الملح وشرب الكثير من الماء في تخفيف هذه الحالة.

-أمراض القلب والأوعية الدموية

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على الرغم من عدم وجود صلة واضحة بين تناول الملح وأمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أن معظم الدراسات تتفق على أن الاستهلاك المفرط للملح يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يسبب احتباس الماء ارتفاع ضغط الدم ، بدوره ، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وتطور أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال الباحثون لمجلة جمعية القلب الأمريكية: "الأدلة العلمية لفوائد تخفيض الصوديوم قوية، وغالبًا ما يكون الصوديوم مادة مضافة غذائية غير ضرورية.

-قلل من تناولك للصوديوم

إذا قمت برش طعامك بالملح قبل تذوقه، فقد وجدت بالفعل طريقة واحدة مضمونة لتقليل تناولك للصوديوم، وتوصي جمعية القلب الأمريكية بطرق أخرى لإضافة نكهة لوجباتك:

-قارن بين الملصقات الموجودة في المتجر لمحتوى الصوديوم، يمكن أن يحتوي نفس نوع الطعام الذي تصنعه شركات مختلفة على كميات مختلفة بشكل كبير من الصوديوم.

-اختر أنواعًا قليلة الصوديوم من الأطعمة المعلبة التي يتم وخاصة الحساء ، صلصات المعكرونة والخضروات المعلبة ، والتي تميل إلى أن تكون محملة بالصوديوم.

-استبدل الملح المطلوب في الوصفات بالثوم والأعشاب والتوابل.



















