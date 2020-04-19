شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة: ثلث مرضي كورونا يعانوا من مشاكل هضمية وارتفاع إنزيمات الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة neuroscience العلمية عن وجود نسبة كبيرة من مرضي فيروس كورونا يعانون من مشاكل هضمية تبلغ نسبهم ما يقرب من 31.9 ٪ ، حيث أفاد 22 ٪ ب فقدان الشهية ، مع 22 ٪ إضافيين أبلغوا عن الغثيان والقيء ، و 12 ٪ أبلغوا عن الإسهال،و 40٪ من المرضى لديهم مستويات مرتفعة من إنزيم الكبد غير الطبيعي، مع الأعراض الكلاسيكية للإصابة بفيروس كورونا وهي الحمى والسعال وضيق التنفس ولكن قد تكون هناك أعراض في الجهاز الهضمي ، مثل الغثيان والإسهال ، يتم إضافتها للقائمة وفقًا لدراسة جديدة لطب ستانفورد.

ووجد الباحثون أنه بالإضافة إلى أعراض الجهاز التنفسي العلوي ، فإن عددًا كبيرًا من المصابين بالفيروس الجديد يعانون أيضًا من فقدان الشهية والغثيان والقيء والإسهال.



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وقال الباحثون أنه من المحتمل أن تكون أعراض الإصابة بكورونا ليس مجرد أعراض تنفسية مثل السعال فقط فثلث المرضى الذين شملتهم الدراسة يعانون من أعراض معدية معوية، قائلين:"من المحتمل أننا قد نفتقد جزءًا كبيرًا من المرضى المصابين بالفيروس التاجي بسبب استراتيجيات الاختبار الحالية التي تركز على أعراض الجهاز التنفسي وحدها".

وقام الباحثون بطب ستانفورد الأمريكية بتحليل البيانات التي تم جمعها من 116 مريضًا ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي في ستانفورد للرعاية الصحية في الفترة من 4 إلى 24 مارس تم علاج معظمهم وخروجهم من غرفة الطوارئ في المستشفى أو العيادة.

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وتم نقل ما مجموعه 33 إلى المستشفى ، ثمانية منهم في وحدة العناية المركزة.

وكان متوسط ​​عمر المرضى 50 ، و 53٪ منهم من الرجال،وتم الإبلاغ عن وفاة واحدة فقط داخل المجموعة.

تم الإبلاغ عن أعراض الجهاز الهضمي من قبل 31.9 ٪ من المرضى. ووصفت غالبية تلك المجموعة الأعراض بأنها خفيفة. وقالت الدراسة إن 22٪ قالوا إنهم يعانون من فقدان الشهية ، و 22٪ يعانون من الغثيان والقيء ، و 12٪ يعانون من الإسهال.

وقال الباحثون: "لاحظنا أيضًا أن 40٪ من المرضى لديهم مستويات مرتفعة من إنزيم الكبد غير الطبيعي ، وأن أولئك الذين لديهم مستويات عالية يتطلبون المزيد من العلاج".