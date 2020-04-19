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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البصل واحد من أشهر أنواع الخضروات التى نستخدمها فى إعداد الكثير من الأكلات ويتميز بمذاقه المختلف كما إنه يحتوى على نسبة عالية من العناصر والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والعدوى، فضلا عن ذلك له دور فعال فى تعزيز صحة الجهاز المناعى وطرد السموم من الجسم ، وحسب ما ذكره موقعfood.ndtv فإن هناك فوائد عديدة لتناول البصل وهى:

فوائد تناول البصل على صحة الجسم

1: يحتوى البصل على كمية عالية من العناصر والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ووقاية الجسم من ألفيروسات والبكتيريا ، كما أنه يعمل على تنقية الكبد من السموم.

2:تناول البصل يحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة وذلك لإحتوائه على كمية عالية من المواد المضادة للأكسدة وألفيتامينات الآخرى.

3:يحتوى البصل على كمية عالية من العناصر والخصائص التى تعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية ومنع تصلب الشرايين.

4:الاكثار من تناول البصل يعمل على تقوية العضلات والمفصل والوقاية من الهشاشة والكسر، حيث أنه يحتوى على كمية عالية من الخصائص الهامة لتقوية العضلات والمفاصل.

5:يحتوى البصل على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والعناصر المغذية التى تحافظ على صحة الجهاز العصبى وتحميه من المشاكل التى يتعرض لها وخصوصا كبار السن.

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6:تناول البصل يعمل على تعزيز المزاج العام والوقاية من الاكتئاب والحد من التوتر والضغط العصبى.

7:يحتوى البصل على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على الحفاظ على صحة البشرة ووقايتها من التجاعيد والبقع وحب الشباب.

8:يحافظ على صحة الشعر ويحميه من التساقط والتلف ويعزز نمو فروة الرأس.

9:تناول البصل يعزز صحة الكبد والكل وينقيهم من السموم والالتهابات، وذلك لاحتوايه على كمية عالية من العناصر الغذائية الهامة للجسم.

10:تناول البصل يحافظ على صحة الجهاز التنفسى ويحد من اعراض نزلات البرد والآنفلونزا.