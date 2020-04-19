تعرف على طرق علاج ألم الاذن

ألم الاذن من المشاكل المزعجة للغاية، حيث يجعل من الصعب النوم أو تناول الطعام أو القيام بأي شيء للأشخاص المصابين به، ويجد العديد من الأطفال صعوبة خاصة في التعامل مع هذه الآلام، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من ألم حاد في الأذن التحدث دائمًا إلى الطبيب خاصةً للمرة الأولى ومع ذلك ، هناك علاجات يمكن للأشخاص استخدامها في المنزل لتخفيف آلام الأذن الأقل حدة أو كوسيلة لتقليل الألم، وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday.



أسباب آلام الأذن

يمكن أن تكون آلام الأذن خفيفة، ولكن يمكن أن تسبب عدوى الأذن ألمًا صعبا، وهذه العدوى هي السبب الأكثر شيوعًا لآلام الأذن عندما تصاب الأذن بالالتهاب، يتسبب الالتهاب وتراكم الضغط في حدوث ألم شديد، غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالتهابات الأذن من أعراض أخرى مثل ضغط الجيوب الأنفية أو التهاب الحلق لأن العدوى من المناطق المجاورة قد تؤثر على الأذن، يمكن أن تكون عدوى الأذن حالة قائمة بذاتها معظم التهابات الأذن جرثومية وليست فيروسية.

ويجب على الأشخاص عدم تناول المضادات الحيوية بدون وصفة طبية أو افتراض أن الأعراض ناتجة عن عدوى الأذن، ومع ذلك لا تحدث آلام الأذن دائمًا بسبب العدوى،

فيمكن أن تسبب حالات أخرى ألمًا في الأذن:

ألم مؤلم: قد يكون هذا بسبب الالتهابات أو الالتهابات في أي مكان آخر من الجسم على سبيل المثال، قد يسبب ألم الأسنان ألمًا مؤلمًا في الأذن.

الحالات المزمنة: وتشمل خلل المفصل الصدغي الفكي.

الالتهابات الجلدية: إذا كانت في الأذن أو حولها.

ردود الفعل التحسسية: يمكن أن تكون من مجموعة من الأشياء، مثل الصابون أو الشامبو أو الأقراط.

الماء: قد يسبب هذا الألم إذا حوصر في الأذن.

الضغط: يمكن أن تؤثر التغييرات في الارتفاع على الضغط في الأذنين.

إذا تركت دون علاج يمكن أن تنتشر التهابات الأذن إلى الفك ومناطق أخرى من الجسم، وقد تتسبب أيضًا في تلف الأذن نفسها ويمكن أن تسبب حمى شديدة بشكل خطير.

عندما تظهر أعراض مشكلة في الأذن ولا تختفي من تلقاء نفسها في غضون يوم أو يومين ، يجب على الأشخاص التحدث إلى الطبيب

طرق علاج الم الاذن

إذا لم يكن ألم الأذن حادًا أو إذا كان الشخص ينتظر العلاج الطبي حتى يصبح ساري المفعول فقد يرغب في تجربة العلاجات المنزلية لتخفيف الألم.

الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية: يمكن للأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية أن تقلل مؤقتًا من آلام الأذن. يمكن للأشخاص الذين يعانون من آلام الأذن من المهم أن تتذكر أنه ليس من الآمن إعطاء الأسبرين للرضع والأطفال

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الحرارة



يمكن للحرارة الناتجة عن وسادة التدفئة الكهربائية أو العبوة الساخنة أن تقلل الالتهاب والألم في الأذن فيمكن وضع وسادة ساخنة على الأذن لمدة 20 دقيقة. يجب ألا تكون وسادة التدفئة ساخنة بشكل لا يطاق و يجب ألا ينام الناس أبدًا مع وسادة التدفئة أو السماح للطفل باستخدام عبوة ساخنة دون إشراف الكبار.

كمادات باردة



يمكن أن تساعد الكمادات الباردة في ألم الأذن، جرب لف الثلج في مناشف ورقية أو قم بتجميد عبوة باردة ثم قم بتغطيتها بقطعة قماش خفيفة ضع هذا على الأذن والمنطقة الواقعة تحت الأذن مباشرة لمدة 20 دقيقة.

قطرات الأذن

قطرات الأذن يمكن أن تقلل الضغط في الأذن بسبب السوائل وشمع الأذن

التدليك

يمكن أن يساعد التدليك اللطيف في ألم الأذن الذي يشع من الفك أو الأسنان أو يسبب صداع التوتر.

الثوم



قد يساعد تناول فص ثوم يوميًا على منع التهابات الأذن، يستخدم الثوم منذ فترة طويلة في الطب الشعبي لتخفيف الألم فله خصائص مضادة للميكروبات يمكنها مقاومة العدوى.

البصل



مثل الثوم يمكن أن يساعد البصل في مكافحة العدوى وتقليل الألم، يستخدم عن طريق تسخين البصل في الميكروويف لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم تصقيه السائل ووضع عدة قطرات على الأذن.

حليب الأم



لبن الأم له خصائص مضادة للميكروبات، يمكن للأشخاص محاولة إسقاط بضع قطرات من حليب الثدي في كل أذن وتكرار ذلك كل بضع ساعات حسب الحاجة.

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