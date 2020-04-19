تعرف على أهم أسباب آلام الركبة عند الجلوس

مع انتشار وباء فيروس كورونا تحولت الكثير من الأعمال الى المنزل، وهناك عدد كبير من الأشخاص يمارسون أعمالهم من داخل المنزل خوفا من عدوى كورونا، ولكن الجلوس لفترات طويلة خاصة أمام أجهزة الكمبيوتر يصاحبه بعض المضاعفات ومنها الشعور بألم في الركبة، وووفقا لموقع HEALTHLINE هناك عدة أسباب للشعور بألم الركبة.

ومن أهم هذه الأسباب الجلوس لوقت طويل ووضعية الجلسة وبعض الأمراض الكامنه ، وعادة ما يرتبط ألم الركبة والجلوس بما يلي:

- طول الوقت الذي تجلس فيه.

- الموضع الذي تجلس فيه.

- الأثاث الذي تجلس عليه.

- حالة صحية تسبب آلام الركبة

الجلوس لفترات طويلة



عندما تكون غير نشط لفترة طويلة، قد تشعر بألم في الركبة يمكن أن يتسبب الجلوس لفترة معينة من الزمن في تيبس عضلاتك وأوتارك ، مما قد يسبب عدم الراحة.

وقال الباحثون بكلية الطب بجامعة هارفارد إن الجلوس لأكثر من 6 إلى 8 ساعات في اليوم قد يكون سيئًا بالنسبة لك، ويقترح عليك تجنب الجلوس لفترات طويلة ، ولكن إذا كان يجب عليك الجلوس لفترات طويلة ، فانتقل وتمدد كل 30 إلى 60 دقيقة.

ألم الركبة من وضعية الجلوس



الجلوس في وضع خاطئ كما هو الحال مع ساقيك متقاطعتين أو مثنيتين يمكن أن يضغط على ركبتيك ويسبب عدم الراحة، إذا كنت تعلم أنك ستجلس لفترات طويلة ، فتعرّف على وضعيات العمل المريحة التي لا تضغط على ركبتيك.

الأسباب الكامنة وراء آلام الركبة أثناء الجلوس



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قد يشير الانزعاج الذي تشعر به في ركبتيك عند الجلوس إلى الأسباب الكامنة مثل التهاب المفاصل أو ألم رضفة الفخذ، فإذا لم تحرك ركبتيك لبعض الوقت وتبدأ في الشعور بالتصلب والألم فقد يكون ذلك علامه على الاصابه بالتهاب المفاصل، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد، قد تتسبب هشاشة العظام أيضًا في عدم الراحة في الركبة عند الوقوف من وضعية الجلوس.

عادةً ما يصيب التهاب المفاصل العظمي المزمن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ،ولكن يمكن أن يظهر أيضًا في الأشخاص الأصغر سنًا

ويرتبط التهاب المفاصل بالإفراط في استخدام مفصل الركبة، أو وجود خلل في الركبة والورك، أو إصابة في الركبة

كما يمكن أن يكون للتصميم المريح للكرسي الذي تجلس فيه تأثيرًا على ألم الركبة على سبيل المثال إذا كنت تجلس لفترات طويلة في المكتب فينبغي تصميم كرسيك ووضعه بشكل صحيح مع الأثاث الآخر الذي تستخدمه مثل مكتبك.

إذا لم يتم وضع مساحة العمل الخاصة بك على المسافة والارتفاع الصحيحين فمن الممكن أن تجعل نفسك في وضع حرج يمكن أن يؤدي مع مرور الوقت إلى ألم في الركبة.

فإذا كنت تعمل على جهاز كمبيوتر فضع الشاشة أمامك مباشرة وأعلى الشاشة على مستوى العين أو أقل بقليل يجب أن يكون على بعد ذراع تقريبًا عندما تكون جالسًا بشكل مستقيم على مقعدك كما يجب أن تكون لوحة المفاتيح أمامك مباشرة.

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