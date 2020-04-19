دراسة تؤكد أن ثلث مرضي كورونا يعانوا من مشاكل هضمية وارتفاع إنزيمات الكبد

كشف تقرير لصحيفة neuroscience العلمية عن وجود نسبة كبيرة من مرضي فيروس كورونا يعانون من مشاكل هضمية تبلغ نسبهم ما يقرب من 31.9 ٪ ، حيث أفاد 22 ٪ ب فقدان الشهية ، مع 22 ٪ إضافيين أبلغوا عن الغثيان والقيء ، و 12 ٪ أبلغوا عن الإسهال،و 40٪ من المرضى لديهم مستويات مرتفعة من إنزيم الكبد غير الطبيعي، مع الأعراض الكلاسيكية للإصابة بفيروس كورونا وهي الحمى والسعال وضيق التنفس ولكن قد تكون هناك أعراض في الجهاز الهضمي ، مثل الغثيان والإسهال ، يتم إضافتها للقائمة وفقًا لدراسة جديدة لطب ستانفورد.

ووجد الباحثون أنه بالإضافة إلى أعراض الجهاز التنفسي العلوي ، فإن عددًا كبيرًا من المصابين بالفيروس الجديد يعانون أيضًا من فقدان الشهية والغثيان والقيء والإسهال.

كشف تقرير لصحيفة neuroscience العلمية عن وجود نسبة كبيرة من مرضي فيروس كورونا يعانون من مشاكل هضمية تبلغ نسبهم ما يقرب من 31.9 ٪ ، حيث أفاد 22 ٪ ب فقدان الشهية ، مع 22 ٪ إضافيين أبلغوا عن الغثيان والقيء ، و 12 ٪ أبلغوا عن الإسهال،و 40٪ من المرضى لديهم مستويات مرتفعة من إنزيم الكبد غير الطبيعي، مع الأعراض الكلاسيكية للإصابة بفيروس كورونا وهي الحمى والسعال وضيق التنفس ولكن قد تكون هناك أعراض في الجهاز الهضمي ، مثل الغثيان والإسهال ، يتم إضافتها للقائمة وفقًا لدراسة جديدة لطب ستانفورد.

ووجد الباحثون أنه بالإضافة إلى أعراض الجهاز التنفسي العلوي ، فإن عددًا كبيرًا من المصابين بالفيروس الجديد يعانون أيضًا من فقدان الشهية والغثيان والقيء والإسهال.

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