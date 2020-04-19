تعرف على كيفية ممارسة الرياضة والحفاظ على الصحة في العزل المنزلي

ممارسة الرياضة من العادات الهامة لصحة جسم الانسان ودعم جهازه المناعى خاصة في ظل تفشى فيروس كورونا ولكن في ظل قرارات الاغلاق يجد بعض الأشخاص صعوبة في ممارسة الرياضة بالنادى أو صالات الألعاب ولكن هناك عدة طرق بديلة لممارسة الرياضة داخل المنزل.

ووفقا للنصائح والارشادات التي وضعها خبراء لجنة الفيروسات بوزارة التعليم العالى هناك بعض الطرق لممارسة الرياضة في المنزل والالتزام بقرارات العزل الذاتي لمنع انتشار عدوى كورونا.

قواعد ممارسة التمارين الرياضية في المنزل:



يجب التخطيط لوقت محدد لممارسة الرياضة أو غيرها من الأنشطة البدنية الممتعة.

هناك موارد ممارسة افتراضية مجانيه على الانترنت.

قم بتنزيل تطبيقات اللياقة البدنية المجانية على هاتفك وابحث عن التمرين المفضل لك.

اليوجا أو تمارين القوة أو الرقص جميعها مفيدة لرفع الجهاز المناعى.

تشارك مع أصدقائك في ممارسة التمارين الرياضية عبر مكالمات الفيديو لتشجيعك على ممارسة الرياضة.

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شجع نفسك واسرتك على المشى في الحى عندما تسمح الظروف بذلك مع ممارسة التباعد الاجتماعي على مسافة 2 متر على الأفل مع الأخرين الموجودين في الشارع.

يمكن للهواء النقى بالإضافة الى النشاط الهوائى المعتدل ان يساعد في تصفية العقل وزيادة مستويات الطاقة وخفض ضغط الدم وتحسين الهضم وتقليل الضغط والتوتر.

المشى أو الركض في يوم ربيعى مشمس يعزز أيضا من مستويات فيتامين د بالجسم.

التمرين لا يجب أن يكون فقط من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو أو الذهاب للجرى ولكن يجب تعلم كيف تتحرك داخل المنزل طوال اليوم حتى إذا كان لديك مساحة محدودة للتنقل.

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