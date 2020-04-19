شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة الناجمة عن مضاعفات كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) هي حالة رئوية حادة واحد المضاعفات الخطيرة للإصابة بفيروس كورونا، تحدث تلك الحاله عندما يملأ السائل الأكياس الهوائية في الرئتين، يمكن أن يؤدي وجود الكثير من هذه السوائل إلى تقليل كمية الأكسجين أو زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون في مجرى الدم.

كما تمنع متلازمة الضائقة التنفسية باقى أعضاء الجسم من الحصول على الأكسجين الذي يحتاجونه للعمل ويمكن أن يؤدي في النهاية إلى فشل الأعضاء وموت المريض.

أعراض متلازمة الضائقة التنفسية الحادة

تنفس شاق وسريع، التعب العضلي والضعف العام، ضغط دم منخفض، تغير لون الجلد أو الأظافر، السعال الجاف، حمى،الصداع، معدل نبض سريع، تشوش ذهني.

ما الذي يسبب متلازمة الضائقة التنفسية الحادة

تحدث تلك الحاله الحرجة في المقام الأول بسبب تلف الأوعية الدموية الدقيقة في الرئتين، يتسرب السائل من هذه الأوعية إلى الأكياس الهوائية للرئتي. هذه الأكياس الهوائية هي المكان الذي يدخل فيه الأكسجين ويتم إزالة ثاني أكسيد الكربون من الدم، عندما تمتلئ أكياس الهواء هذه بالسوائل ، يقل وصول الأكسجين إلى الدم.

تتضمن بعض الأشياء الشائعة التي قد تؤدي إلى هذا النوع من تلف الرئة ما يلي:

- الإصابة بفيروس كورونا.

- استنشاق المواد السامة ، مثل الماء المالح والمواد الكيميائية والدخان والقيء.

- الإصابة بعدوى دموية شديدة.

- الإصابة بعدوى شديدة في الرئتين مثل الالتهاب الرئوي.

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- تلقي إصابة في الصدر أو الرأس مثل حوادث السيارات.

- تناول جرعة زائدة من المهدئات أو مضادات الاكتئاب

تزيد بعض العوامل من من خطر الإصابة بمتلازمة الضائقة التنفسية مثل كبار السن والاصابة بمرض الرئة المزمن والمدخنين.

يمكن تشخيص الاصابه بمتلازمة الضائقة التنفسية من خلال عده طرق منها اختبار الدم أو أشعة سينية على الصدر، الاشعه المقطعيه، مسحات الحلق والأنف، مخطط كهربية القلب.

كما يمكن أن يكون انخفاض ضغط الدم وانخفاض الأكسجين في الدم علامات على الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي قد يعتمد الطبيب على مخطط كهربية القلب ومخطط صدى القلب لاستبعاد حالة القلب، إذا كانت الأشعة السينية للصدر أو الأشعة المقطعية تكشف عن الأكياس الهوائية المملوءة بالسوائل في الرئتين ، يتم تأكيد تشخيص الاصبه بمتلازمة الضائقة التنفسية.