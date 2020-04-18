شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انطلاق سلسلة «realme6» الجديدة فى بث مباشر عبر الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق realme سلسلة هواتفها الجديدة realme 6 غدًا الاثنين، عبر البث المباشر، وتقدم السلسلة الجديدة جهازين هُما realme 6 الذى يأتى بإصدارين، يأتى الإصدار الأول بـ4 جيجابايت رام + 128 جيجابايت، أما الثانى فيأتى بـ8 جيجابايت رام + 128 جيجابايت أما هاتف realme 6 Pro فيأتى بإصدارا واحدًا فقط وهو 8 جيجابايت رام+ 128 جيجابايت.

وتأتى سلسلة الهواتف بشاشة مقاس 6.5 بوصة 90 هرتز، بدقة 24001080P FHD وتشغل حوالى 90.5٪ كنسبة الشاشة إلى الجسم، ويتوفر بشحن فلاش 30 وات مع بطارية 4300 مللى أمبير، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة F2.0، ودعم وضع التجميل الذكى، كما يدعم كاميرا أساسية رُباعية بتقنية الـAI ودقة 64 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل و119 درجة، وعدسة ماكرو، بالإضافة إلى عدسة صور باللونين الأسود والأبيض، بالإضافة إلى شحن فلاش 30 واط يمكنه شحن بطارية بسعة 4300mAh بالكامل خلال 60 دقيقة.

بينما يأتى هاتف realme 6 Pro بمعالج Snapdragon 720G والذى يتم إطلاقه فى هاتف ذكى لأول مرة فى العالم، كما يحتوى معالج Snapdragon 720G على تحسينات بنسبة 10٪ فى أداء وحدة المعالجة المركزية، و75٪ تحسينات فى أداء وحدة معالجة الرسومات.