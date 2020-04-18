شكرا لقرائتكم خبر عن «مايكروسوفت»: 1000٪ نموًا فى إجمالى عدد مكالمات الفيديو خلال مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير حديث لشركة «مايكروسوفت» حول مؤشر توجهات العمل عن رقم قياسى جديد بلغ 2.7 مليار دقيقة اجتماع خلال اليوم الواحد فى منتصف إبريل، حيث يمثل هذا النمو الجديد زيادة بنسبة 200٪، مقارنة لما سجلته الأرقام السابقة فى منتصف مارس الماضى، والتى بلغت 900 مليون دقيقة يوميًا، وبالتالى تُظهر هذه الطفرة الطلب الكبير على التكنولوجيا التى تربط ميزات الاتصال والإنتاجية على حد سواء، فى منصة واحدة آمنة، وحاليًا تستفيد 183 ألف مؤسسة تعليمية عبر 175 دولة من خدمات منصة Teams للتعليم فى خضم تحول الطلاب والمعلمين إلى استخدامها للتعلم عن بُعد.

وأظهر التقرير نموًا بنسبة 1000٪ فى إجمالى عدد مكالمات الفيديو خلال شهر مارس الماضى، كما زادت عدد مقاطع فيديو Stream فى منصة Teams خلال الأسبوع الواحد أكثر من خمس مرات فى الشهر الماضى، فى حين تم تحميل مئات الساعات من مقاطع الفيديو خلال الدقيقة الواحدة.

وشهدت مايكروسوفت زيادةً كبيرةً فى استخدام منصة Teams على الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، حيث ارتفع العدد الأسبوعى لمستخدمى الهواتف المحمولة عبر Teams لأكثر من 300% من أوائل بداية شهر فبراير حتى آخر مارس. وأضافت مايكروسوفت ميزتين جديدتين إلى Teams، حيث تتضمن الميزات الجديدة خيار إنهاء الاجتماع من قبل منظميه وكذلك القدرة على تحميل التقارير الخاصة بشؤون المشاركين.