شكرا لقرائتكم خبر عن «سيسكو» تقدم «عروض أمان» مجانية جديدة لعملائها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت «سيسكو» تعزيز عروض أمنية مجانية لتشمل أيضًاCisco Advanced Malware Protection (AMP) for Endpoints، التى تمنع أى انتهاكات أو برامج ضارة عند نقطة الدخول، بالإضافة إلى اكتشاف التهديدات المتقدمة ومعالجتها فى الحال. على خلفية تزايد الحاجة لحماية أجهزة المستخدم وأجهزة الشركة أكثرمن أى وقت مضى.

كانت الشركة قدمت خلال الأسابيع الماضية خدمات وتراخيص مجانية لثلاث من تقنيات الأمان الرئيسية المصممة لحماية العاملين عن بُعد، وهم: DNS-layer security from Cisco Umbrella، Zero-trust security from Duo، والوصول الآمن إلى الشبكة من خلال AnyConnect.