شكرا لقرائتكم خبر عن 9 إجراءات للحد من مخاطر «الهجمات الإلكترونية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصد فريق البحث فى وحدة مكافحة التهديدات الإلكترونية لدى شركة «سيكيوروركس» عددا من محاولات الاختراق التى تحاول استغلال انشغال المستخدمين بجائحة فيروس كورونا المستجدّ، ونصح فريق الباحثين باتباع المؤسسات 9 إجراءات تساعدة فى الحد من مخاطر هذه الهجمات:

1- تدريب الموظفين على كيفية التعرف على محاولات الاحتيال والتصيّد الإلكترونى وآليات الإبلاغ عنها.

2- إجراء عمليات فحص منتظمة لأية نقاط ضعف محتملة، لا سيما البنى التحتية المتصلة بشبكة الإنترنت.

3- استخدام آليات التحقق من هوية المستخدم متعددة العوامل حيثما أمكن، فطلب عناصر إضافية للتحقق من الهوية يصعّب المهمة على من يقف خلف محاولات الاختراق.

4- تطبيق ضوابط رصد للأنشطة المشبوهة عبر الشبكة وعلى النقاط الطرفية، والتركيز على رصد والتحقق من أى نشاط غير معتاد للملفات المستخدمة فى محاولات الاختراق.

5- إلزام المستخدمين بالاتصال عبر موارد الشركة مثل الشبكات الافتراضية الخاصة وأنظمة خادم النطاق (DNS) عند الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت.

6- التركيز على متطلبات الأمان للمؤسسة عند تحديد أداة عقد المؤتمرات عن بعد والشركات التى تقدمها، وذلك للتأكد من أن الأداة تسمح بالحفاظ على مستوى الحماية اللازم.

7- تقديم الإرشادات للموظفين حول طرق الاستخدام السليم لخدمات المؤتمرات عن بعد.

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8- مراجعة خطط الاستجابة لحوادث الاختراق والتأكد من أنها لا تزال مناسبة لبيئة العمل بعد هذه التغييرات.

9- اختيار مزوّد خدمة يقدّم قائمة متكاملة من خيارات تتبع التهديدات، أو يتيح خيارات مكمّلة لها، وقادر على توفير الدعم اللازم لنموذج التعامل مع التهديدات لدى المؤسسة.