شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات»: منصة تعليمية لنشر الثقافة الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منصة للتعلم عن بُعد تستهدف فئات المجتمع المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية تهدف لنشرالثقافة الرقمية بشكل آمن وفعّال وذلك التعاون مع مؤسسة ICDL العربية. أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن التعليم عن بُعد والتعّلُم الرقمى هو توجه نستثمر فيه ونروج له ونتبناه، مضيفا أن الوزارة تتيح فرصا للتدريب والتمكين الرقمى للمواطنين لاكتساب الخبرات والمهارات التكنولوجية المختلفة، كما نوفر فرص متميزة للتعلم وتنمية فكر العمل المستقل، ودعا الوزير كافة المواطنين إلى الاستفادة من الفرص التى تتيحها الدولة لنشر الثقافة الرقمية والتعلم عن بُعد باستخدام المنصات الرقمية. الوضع في مصر

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تعافي 701

وفيات 224

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