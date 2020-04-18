شكرا لقرائتكم خبر عن «ديزر» تطلق محتوى «البودكاست» فى الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت منصة «ديزر» قسم «البودكاست» الجديد فى الشرق الأوسط، الذى يُمكّن المستخدم من الوصول إلى مجموعة ضخمة من ملفات البودكاست الإنجليزية والعربية فى ثوانٍ قليلة، وذلك لمساعدة المستخدمين الذين يفضلون الجلوس فى المنزل والاستمتاع بمجموعة واسعة من برامج الكوميديا والرياضة والترفيه.

وتتضمن مكتبة «ديزر» برامج محلية وعالمية، تشتمل على أكثر من 15 فئة من البودكاست المرتبطة بموضوعات مثل الموسيقى، المساعدة الذاتية، الطهى، التاريخ، أخبار الأعمال والبرامج الحوارية. ويمكن للمستخدم تحميل حلقاته المفضلة للاستماع إليها دون إنترنت سواء فى الخدمة المجانية أو المدفوعة.